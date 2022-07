Męskie Granie na Służewcu. Dojazd na koncert i utrudnienia w ruchu

Warszawskie koncerty w ramach trasy koncertowej Męskie Granie 2022 odbędą się w piątek i sobotę, 15 i 16 lipca. NaTorze Wyścigów Konnych wystąpią między innymi takie gwiazdy jak Cool Kids Of Death, Me and That Man, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Mrozu, Maria Peszek czy Krzysztof Zalewski.