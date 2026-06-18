Ursynów Kierwiński o sprawie lekarza milionera. "Takie zarobki są sytuacją bulwersującą, ale pokazują też słabość systemu"

Marcin Kierwiński o sprawie lekarza Dawida Kacprzyka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak / PAP

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Podczas czwartkowej konferencji prasowej dziennikarze pytali ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, czy jako szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej czuje polityczną odpowiedzialność za sytuację związaną z zatrudnieniem w Szpitalu Południowym byłego już radnego Ursusa Dawida Kacprzyka.

Przypomniał, że Koalicja Obywatelska podjęła natychmiast decyzję o wykluczeniu Dawida Kacprzyka z partii, a w czwartek zrezygnował on z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Szef MSWiA zapewnił, że do momentu ujawnienia wysokich zarobków nie było żadnych sygnałów w sprawie radnego i lekarza.

"Takie zarobki są sytuacją bulwersującą"

- Jako były poseł z Mazowsza i polityk kierujący warszawską Koalicją Obywatelską nie mam ani w zwyczaju, ani też nie mam prawnych możliwości, żeby sprawdzać, kto ile zarabia. Takie zarobki są sytuacją bulwersującą, ale pokazują też słabość systemu - ocenił Kierwiński.

Jego zdaniem, trwające właśnie kontrole ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli, stołecznego ratusza i prokuratorskie postępowanie, mają wyeliminować podobne patologie, jeśli zostaną one potwierdzone.

Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej 18 czerwca Źródło zdjęcia: Paweł Supernak / PAP

Minister był także pytany o to, czy ktokolwiek poniesie odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. - Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, będzie za to odpowiadać. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące kwestii etycznych, to konsekwencje premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał. Znam jego pryncypialność w tej kwestii - mówił szef MSWiA.

Lekarz milioner i przyśpieszona ścieżka

Jeszcze do środy Dawid Kacprzyk był zatrudniony jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Medyk w trakcie specjalizacji miał w ubiegłym roku zarobić 1,6 miliona złotych. Jego zarobki wyszły na jaw za sprawą oświadczenia majątkowego, jakie składają każdego roku radni.

Według Portalu Zero kierowany przez niego oddział ratunkowy miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze tej partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Na ich przeprowadzenie mieli oczekiwać w wydzielonym pokoju dla VIP-ów.

Warszawski Szpital Południowy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Podczas konferencji prasowej padło pytanie do ministra Kierwińskiego o to, czy opinia publiczna powinna poznać nazwiska polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli skorzystać z opisanej przez media pomocy placówki.

- Myślę, że ci politycy, którzy tam byli, jeżeli będą chcieli udzielić informacji o leczeniu, udzielą ich - odparł. Zastrzegł, że pytanie dotyczy "szalenie wrażliwych danych". - To powinno być uszanowane - dodał.

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