Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę

Odzyskane przez policjantów samochody
Podejrzani o kradzież w rękach policji
Źródło: KRP Warszawa II
Policja na Litwie odnalazła dwa samochody skradzione z Warszawy. Łączna wartość aut to około 360 tysięcy złotych. Do sprawy, w jednym z hosteli na Ursynowie, zatrzymano trzech mężczyzn. Podejrzani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

Do zdarzeń doszło w drugiej połowie stycznia. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu marki Audi o wartości około 220 tysięcy złotych, należącego do jednej z firm działających na terenie Warszawy. "Z ustaleń wynikało, że pojazd mógł przemieszczać się w kierunku granicy państwa. Zgłaszający dysponował bieżącą lokalizacją GPS pojazdu, co pozwoliło na szybkie podjęcie działań" - opisała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Trop prowadził do Litwy

Mundurowi ruszyli do działania. Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II nawiązali współpracę z Komendą Stołeczną Policji, a także z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej. Ustalili, że pojazd opuścił terytorium Polski i znajduje się na terenie Litwy.

Do działań włączyła się policja litewska. "Zlokalizowała i zabezpieczyła skradziony pojazd oraz zatrzymała kierującego nim mężczyznę – obywatela Rumunii" - poinformowała Haberska. Sprawą zatrzymanego mężczyzny zajęli się funkcjonariusze litewscy.

Odzyskane przez policjantów samochody
Odzyskane przez policjantów samochody
Źródło: KRP Warszawa II

Na miejscu znaleziono również drugi pojazd – samochód marki Mercedes, którego pochodzenie stało się przedmiotem dalszych czynności. Jak ustalili policjanci, również został skradziony.

Zatrzymanie w hostelu

Równolegle policjanci z Ursynowa pracowali nad namierzeniem osób, mogących mieć udział w kradzieżach. Działania poskutkowały zatrzymaniem w jednym z hosteli na terenie dzielnicy Ursynów trzech obywateli Rumunii w wieku od 24 do 43 lat. "Zatrzymani są podejrzani o udział w kradzieżach pojazdów marki Audi oraz Mercedes o łącznej wartości blisko 360 tysięcy złotych" - przekazała Haberska.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KRP Warszawa II

Jak podała policja, zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów kradzieży w tym kradzieży mienia o znacznej wartości, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: KRP Warszawa II

Opracowała: Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa II

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawiesamochódPolicja
Czytaj także:
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Okolice
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Mokotów
Awaria ciepłownicza we Włochach
Pół tysiąca budynków bez dostaw ciepła. Pękła rura zasilająca Ursus
Ursus
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Okolice
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Okolice
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Okolice
Jedno z aut dachowało
Kosmetyczne zmiany na Grochowskiej. Wiceburmistrz: nie można jej zawęzić na wypadek wojny
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Praga Północ
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Okolice
Tabliczka z mapą WC
Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę
Śródmieście
Sławomir Nowak
Prawomocna decyzja sądu w sprawie Nowaka
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
Okolice
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu
Okolice
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
Śródmieście
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz
Komunikacja
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
Śródmieście
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
Włochy
Awarie wodociągowe w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Oblodzony przystanek i jezdnia po pęknięciu rury. Awarie po mroźnej nocy
Bielany
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
METEO
Prace wodociągowców na Wisłostradzie
Awaria magistrali, wodociągowcy zajęli dwa pasy Wisłostrady
Śródmieście
Utrudnienia na rondzie Wiatraczna
Komunikacyjny dramat na rondzie Wiatraczna
Praga Południe
Pożar w hali produkcyjnej w Błoniu
Pożar chłodni przy hali produkcyjnej w Błoniu
Okolice
Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
TVN24
Korek po zderzeniu na trasie S2
Zderzenie na S2. Drogowcy dozowali wjazd do tunelu
Ursynów
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
Śródmieście
Wypadek w Michałowie i reanimacja kierowcy (zdjęcie lustracyjne)
Jego samochód wypadł z drogi, kierowca nie przeżył
Okolice
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki