Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę

Podejrzani o kradzież w rękach policji Źródło: KRP Warszawa II

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzeń doszło w drugiej połowie stycznia. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu marki Audi o wartości około 220 tysięcy złotych, należącego do jednej z firm działających na terenie Warszawy. "Z ustaleń wynikało, że pojazd mógł przemieszczać się w kierunku granicy państwa. Zgłaszający dysponował bieżącą lokalizacją GPS pojazdu, co pozwoliło na szybkie podjęcie działań" - opisała w komunikacie asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Trop prowadził do Litwy

Mundurowi ruszyli do działania. Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II nawiązali współpracę z Komendą Stołeczną Policji, a także z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej. Ustalili, że pojazd opuścił terytorium Polski i znajduje się na terenie Litwy.

Do działań włączyła się policja litewska. "Zlokalizowała i zabezpieczyła skradziony pojazd oraz zatrzymała kierującego nim mężczyznę – obywatela Rumunii" - poinformowała Haberska. Sprawą zatrzymanego mężczyzny zajęli się funkcjonariusze litewscy.

Odzyskane przez policjantów samochody Źródło: KRP Warszawa II

Na miejscu znaleziono również drugi pojazd – samochód marki Mercedes, którego pochodzenie stało się przedmiotem dalszych czynności. Jak ustalili policjanci, również został skradziony.

Zatrzymanie w hostelu

Równolegle policjanci z Ursynowa pracowali nad namierzeniem osób, mogących mieć udział w kradzieżach. Działania poskutkowały zatrzymaniem w jednym z hosteli na terenie dzielnicy Ursynów trzech obywateli Rumunii w wieku od 24 do 43 lat. "Zatrzymani są podejrzani o udział w kradzieżach pojazdów marki Audi oraz Mercedes o łącznej wartości blisko 360 tysięcy złotych" - przekazała Haberska.

Zatrzymany mężczyzna Źródło: KRP Warszawa II

Jak podała policja, zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów kradzieży w tym kradzieży mienia o znacznej wartości, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany mężczyzna Źródło: KRP Warszawa II

Opracowała: Magdalena Gruszczyńska