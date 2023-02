ZTM zmienia rozkład jazdy linii 165 i 705

Większa ilość kursów przez nietypowe rozwiązanie

ZTM, aby zwiększyć liczbę kursów, wprowadzi nietypowe rozwiązanie. - Wykorzystamy wracające do Wilanowskiej autobusy linii 331. Otóż 331 rano dowożą do pracy głównie pracowników firm mieszczących się na Wyczółkach – pasażerów jest wielu, a autobusy kursują co 10 minut. Natomiast w drugim kierunku, jadąc w stronę Wilanowskiej, zabierają już niewielu pasażerów. Dlatego w niektórych kursach z Wilanowskiej autobusy 331 pojadą krótszą trasą, do pętli Wyczółki i wrócą na pętlę Metro Wilanowska jako 165 przez ulicę Kłobucką. Pozwoli to zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów linii 165 w porannym szczycie w kierunku metra - przekazał rzecznik ZTM Tomasz Kunert.