Odnowili XIX-wieczną leśniczówkę w Lesie Kabackim. "Jest nie do poznania"

W wyznaczonym terminie zakończył się remont zabytkowej leśniczówki przy ulicy Rydzowej. - Gruntownie odnowiliśmy leśniczówkę, choć nie było to proste. Odwiedzałem często to miejsce i dzisiaj jest nie do poznania - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Rafał Trzaskowski. - Tak jak zapowiadaliśmy, po 18 miesiącach remont został zakończony, ale w trakcie prac odkryliśmy stare polichromie, teraz pora na ich odtworzenie. To bardzo ważne, że będzie to część centrum edukacyjnego, które uczy dzieci, jak funkcjonuje las – dodał.