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Kontrolerzy w szpitalu, gdzie pracuje lekarz i radny. W rok zarobił prawie 1,6 miliona

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Warszawski Szpital Południowy
Warszawski Szpital Południowy
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
W Szpitalu Południowym pojawili się w poniedziałek rano kontrolerzy. Ich działania mają związek z zatrudnieniem Dawida Kacprzyka, który jest dzielnicowym radnym Koalicji Obywatelskiej i lekarzem w trakcie specjalizacji. Przez rok zarobił on ponad 1,6 miliona złotych. Kroki w sprawie medyka podjęła w poniedziałek Naczelna Izba Lekarska.

O zarobkach dzielnicowego radnego Koalicji Obywatelskiej z Ursusa Dawida Kacprzyka informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jest on lekarzem w trakcie specjalizacji oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Z informacji, jakie publikuje w sieci 29-latek, wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy.

Jak wynika z jego oświadczenia majątkowego w ubiegłym roku, w ramach działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług medycznych zarobił ponad 1,6 miliona złotych. Jak ustaliliśmy, tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku łącznie 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta.

Interwencja Naczelnej Izby Lekarskiej

Kroki w sprawie medyka podjęła w poniedziałek Naczelna Izba Lekarska. - Na podstawie informacji prasowej złożyliśmy zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy NIL.

Jeśli zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne, rzecznik odpowiedzialności dyscyplinarnej zbada, czy mogło dojść do naruszenia zasad etyki lekarskiej lub przepisów prawa.

Zawiadomienie jest reakcją na informacje o grafikach pracowników SOR Szpitala Południowego, jakie ujawnił w poniedziałek portal Zero.pl. Wynika z nich, że w czasie dyżurów Dawid Kacprzyk miał m.in. występować w programach telewizyjnych i radiowych, brać udział w sesji rady dzielnicy oraz zajmować się prowadzeniem działalności politycznej w mediach społecznościowych.

Warszawski Szpital Południowy
Warszawski Szpital Południowy
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Kontrolerzy w Szpitalu Południowym

O odniesienie się do tych ustaleń poprosiliśmy w poniedziałek Szpital Południowy.

"Ze względu na trwającą od dzisiaj kontrolę przeprowadzaną przez Urząd m. st. Warszawy na Państwa pytania odpowiemy po zakończonej procedurze kontrolnej" - przekazała nam mailowo Marta Wojtach, kierownik działu ochrony zdrowia placówki.

Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska potwierdziła, że urząd miasta zlecił audyt w Szpitalu Południowym. Zastrzegła jednak, że nie zna szczegółów postępowania, ponieważ biuro audytu bezpośrednio pod nią nie podlega.

Pytania w tej sprawie skierowaliśmy do wydziału prasowego ratusza. Czekamy na odpowiedź.

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że w poniedziałek rano w szpitalu pojawili się także kontrolerzy z centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warszawski Szpital Południowy
Warszawski Szpital Południowy
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

"Czy doktor Kacprzyk zarobił skandalicznie dużo?"

Wcześniej wiceprezydentka Kaznowska odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. Jak przyznała, "jest oburzona".

"Moje oburzenie dotyczące zarobków w ochronie zdrowia formułuję publicznie od dawna. Czy doktor Kacprzyk zarobił skandalicznie dużo? Uważam, że tak. Nie on jeden. Znam lekarzy zarabiających 200 tysięcy miesięcznie (a słyszę i o 300 tysiącach)" - napisała w serwisie X.

Wiceprezydentka podkreśliła, że Kacprzyk otrzymuje za swoją pracę taką samą stawkę godzinową jak inni lekarze SOR.

"Jestem oburzona, bo stawka 250-300 złotych za godzinę pracy lekarza pracującego na kontrakcie w podmiocie publicznym to skandal. Jestem oburzona, bo 1 lipca wchodzą kolejne podwyżki dla kadry medycznej. Jestem oburzona, bo właśnie dostajemy żądania renegocjowania stawki na 320-340 złotych. Jestem oburzona, bo wynagrodzenia stanowią dziś 85-90 procent kosztów funkcjonowania szpitali" - wyliczyła Kaznowska.

Jej zdaniem sytuację można naprawić działaniami na poziomie całego systemu ochrony zdrowia. Wiceprezydentka zaproponowała dwa rozwiązania: wprowadzenie górnej granicy wynagrodzenia za godzinę pracy w podmiocie publicznym oraz ustalenie maksymalnej liczby godzin, jaką lekarze mogą pracować miesięcznie.

Warszawski Szpital Południowy
Warszawski Szpital Południowy
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Kto zatrudnia lekarzy w Szpitalu Południowym?

Renata Kaznowska zastrzegła jednocześnie w swoim wpisie, że zatrudnianie kadry w szpitalach nie należy do jej kompetencji.

- Za politykę kadrową i wysokość płac odpowiadają dyrektorzy, prezesi poszczególnych szpitali. Na mój poziom takie informacje nie spływają - wyjaśniła w rozmowie z portalem RynekZdrowia.pl.

Poinformowała także, że w tym roku w Szpitalu Południowym przeprowadzone zostały dwie kontrole. Za pierwszą odpowiadał Mazowiecki Urząd Wojewódzki, za drugą - Narodowy Fundusz Zdrowia. - Obie kontrole potwierdziły prawidłowość organizacji pracy SOR - zapewniła Kaznowska.

Warszawski Szpital Południowy
Warszawski Szpital Południowy
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Wątpliwości wokół zatrudnienia Dawida Kacprzyka jako koordynatora SOR wzbudziło też to, że jest on lekarzem w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Prawo do wykonywania zawodu posiada od końca 2024 roku.

Przedstawicielka Szpitala Południowego przekazała nam w ubiegłym tygodniu, że Dawid Kacprzyk został zatrudniony w SOR i został jego koordynatorem, ponieważ był jedyną osobą jaka przystąpiła do jawnego konkursu.

"Stawka zaproponowana w konkursie była stawką rynkową i niczym nie odbiega od stawek stosowanych w innych SOR-ach w warszawskich szpitalach" - poinformowała Marta Wojtach.

Jak wyjaśniła, lekarz Kacprzyk nie tylko koordynuje pracę SOR, ale jednocześnie i przede wszystkim udziela świadczeń zdrowotnych. Poza realizacją szkolenia specjalizacyjnego udziela też świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wielokrotnie próbowaliśmy skontaktować się z Dawidem Kacprzykiem. Nie odebrał jednak naszych telefonów i nie odpisał na wiadomości SMS. W poniedziałek nie zastaliśmy go także w SOR Szpitala Południowego.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Ochrona zdrowiaZdrowieLekarze
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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