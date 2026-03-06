Święto koszykówki 3x3 w hali Areny Ursynów

Co zrobić, by WF był bardziej atrakcyjny dla uczniów? Jeden wuefista wysłał swoje pomysły do ministerstwa Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Koźmiński Trio Basket to największy w Polsce turniej koszykówki 3x3 dla uczniów szkół średnich. Organizatorzy podkreślają także, że to inicjatywa o silnym wymiarze społecznym - wspierająca młodych, utalentowanych i wysportowanych.

10 tysięcy zawodników w 20 lat

"Co roku w wydarzeniu bierze udział ponad 130 drużyn żeńskich i męskich z całej Polski. W ponad 20-letniej historii turnieju zagrało już ponad 10 tysięcy młodych zawodników. Dla wielu z nich był to pierwszy poważny krok w stronę dalszego rozwoju sportowego, a dla najlepszych – realna szansa zdobycia stypendiów sportowych umożliwiających łączenie kariery sportowej z edukacją akademicką" - podają organizatorzy w komunikacie promującym wydarzenie.

W sobotę Koźmiński Trio Basket w hali Areny Ursynów Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego

Turniej od lat odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, prezydenta Warszawy oraz Polskiego Związku Koszykówki. To wydarzenie non-profit, realizowane w ramach misji Akademii Leona Koźmińskiego, promującej aktywny i zdrowy styl życia wśród młodych ludzi.

22. edycja turnieju odbędzie się 7 marca 2026 roku w hali Arena Ursynów w Warszawie.

Opracowała Katarzyna Kędra