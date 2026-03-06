Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Święto koszykówki 3x3 w hali Areny Ursynów

W sobotę Koźmiński Trio Basket w hali Areny Ursynów
Co zrobić, by WF był bardziej atrakcyjny dla uczniów? Jeden wuefista wysłał swoje pomysły do ministerstwa
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
W sobotę w hali Areny Ursynów odbędzie się największy w Polsce turniej koszykówki dla uczniów szkół średnich. W Koźmiński Trio Basket weźmie udział 130 drużyn żeńskich i męskich z całego kraju.

Koźmiński Trio Basket to największy w Polsce turniej koszykówki 3x3 dla uczniów szkół średnich. Organizatorzy podkreślają także, że to inicjatywa o silnym wymiarze społecznym - wspierająca młodych, utalentowanych i wysportowanych.

10 tysięcy zawodników w 20 lat

"Co roku w wydarzeniu bierze udział ponad 130 drużyn żeńskich i męskich z całej Polski. W ponad 20-letniej historii turnieju zagrało już ponad 10 tysięcy młodych zawodników. Dla wielu z nich był to pierwszy poważny krok w stronę dalszego rozwoju sportowego, a dla najlepszych – realna szansa zdobycia stypendiów sportowych umożliwiających łączenie kariery sportowej z edukacją akademicką" - podają organizatorzy w komunikacie promującym wydarzenie.

W sobotę Koźmiński Trio Basket w hali Areny Ursynów
W sobotę Koźmiński Trio Basket w hali Areny Ursynów
Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego

Turniej od lat odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, prezydenta Warszawy oraz Polskiego Związku Koszykówki. To wydarzenie non-profit, realizowane w ramach misji Akademii Leona Koźmińskiego, promującej aktywny i zdrowy styl życia wśród młodych ludzi.

22. edycja turnieju odbędzie się 7 marca 2026 roku w hali Arena Ursynów w Warszawie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Natalia Siuba-Jarosz kocha i swoją pracę, i sport
Nauczyciele zwalniali ją z wuefu, dzisiaj reprezentuje Polskę
Rafał Kazimierczak
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Projekt nowego bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Miasto wybrało wykonawcę bosmanatu w Porcie Czerniakowskim
Mokotów

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Akademia Leona Koźmińskiego

Udostępnij:
Tagi:
SportEdukacja
Czytaj także:
Zderzenie ciężarówki z tramwajem
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę
Białołęka
Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami
Przez 16 lat unikał kary. Tajemna kryjówka w końcu go zawiodła
Okolice
defibrylator
Pasażer zasłabł w pociągu. "Wszyscy wokół się rozstąpili, nikt nie reagował"
Wawer
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Poziom Bugu coraz wyższy, zamknięta jedna z dróg
Okolice
Wyłudzili pieniądze od seniorki, zatrzymała ich policja
Podstępem wyłudzili od 91-latki 50 tysięcy złotych
Praga Północ
Pożar w zakładzie stolarskim w miejscowości Nowe Lipiny
Pożar w zakładzie stolarskim
Okolice
Strefa Płatnego Parkowania
Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji
Mokotów
Przejście Marszałkowska-Złota
Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą
Śródmieście
Pożar wagonu z siarką
Dym nad torami, pożar wagonu z siarką
Okolice
Policjanci zatrzymali 43-latkę
Wystawili za nią aż sześć listów gończych
Okolice
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Motocyklista zderzył się z dzikiem na trasie S8
Bemowo
Koncepcja pomnika gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
W Warszawie stanie pomnik zasłużonego generała
Mokotów
Budowa metra na Bemowie
Budowa bemowskiego odcinka metra coraz bliżej końca
Bemowo
Pod jednym z bojerów załamał się lód
Pod ślizgaczem załamał się lód. Nagranie
Okolice
CBŚP zatrzymało poszukiwanego obywatela Szwecji Nasera Z.
Szwedzki gangster wpadł w Warszawie
Śródmieście
Aplikacje randkowe
Radny proponuje "miejską usługę randkową", odpowiedź urzędu zaskakuje
Śródmieście
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Chwycił dwa noże i zabił ratownika. Akt oskarżenia
Okolice
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
Śródmieście
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
Wawer
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
Włochy
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
Ursynów
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni
Bemowo
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych
Bemowo
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
Wawer
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
Śródmieście
Kopiec Powstania Warszawskiego
IPN oburzony "dewastacją" krzyży. Zarząd Zieleni tłumaczy, że to roztopy
Mokotów
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki