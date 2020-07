Wyremontują dworek na Ursynowie. "To cenny przykład drewnianej architektury"

Jak poinformował konserwator, rozpoczęły się prace przygotowawcze do remontu drewnianego dworku przy Rosoła 19. Przypomniał, że budynek został wzniesiony pod koniec XIX wieku jako część folwarku Kabaty. Jego pierwszy właściciel, Jan Malczyński, był dozorcą pałacu w Wilanowie. Następnie dworek przeszedł na własność rodziny Karniewskich, w której rękach pozostaje do dziś.

Cenni i rzadki przykład drewnianej architektury

"Budynek zachował niemalże w całości oryginalną formę i znaczny stopień oryginalnej substancji, co czyni go cennym i rzadkim przykładem drewnianej architektury w Warszawie. Dom łączy w sobie elementy konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej. Wejście do niego prowadzi przez ganek z drewnianymi kolumnami, co nawiązuje do typowej architektury dworkowej" - wskazał konserwator.