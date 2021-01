Kaznowska: Szpital Południowy może ruszyć w połowie lutego

Zgodnie z decyzją wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, termin uruchomienia szpitala tymczasowego znajdującego się w Szpitalu Południowym w Warszawie to 21 stycznia. Stołeczny ratusz odwołał się od tej decyzji, ale w mocy utrzymało ją Ministerstwo Zdrowia . Kaznowska o tę kwestię pytana była w poniedziałek w RMF FM. - Bezwzględnie zgodnie z harmonogramem przygotowujemy się do tego, aby szpital ruszył mniej więcej w połowie lutego. Dementuję wszelkie informacje, jakoby szpital miał ruszyć 22 stycznia. To jest zwyczajnie nieprawda - podkreśliła. Według Kaznowskiej około 25 stycznia zakończą się roboty budowlane.

Na uwagę, że MZ co do terminu zgodziło się z wojewodą, odparła, że trudno jej z tym polemizować. - Zaprosiłam pana wojewodę na budowę, starałam się najprościej jak to możliwe wytłumaczyć, dlaczego 25 stycznia kończymy wszystkie roboty budowlane, robimy odbiory, robimy rozruchy technologiczne - mówiła. - Jeżeli pan wojewoda pomylił 22, 23 czy 25 stycznia - zakończenie robót z możliwością położenia pierwszego pacjenta - to bardzo nad tym ubolewam - dodała wiceprezydent.