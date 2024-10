Posadzą ponad dwa tysiące drzew. Najwięcej na Ursynowie i Pradze Południe

Ruszają prace przygotowawcze pod nowe nasadzenia. W pierwszej kolejności szykowane jest podłoże, teren jest odchwaszczany, oczyszczany z kamieni, gałęzi i śmieci oraz przekopywany. "Dlatego na razie widoczne są w większości poletka z przekopaną ziemią, bez trawników. To niezbędny zabieg, by nowe rośliny mogły się właściwie ukorzenić oraz miały zapewniony dostęp do wody i powietrza" - wyjaśnił w komunikacie Zarząd Zieleni.