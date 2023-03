Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lądował na Ursynowie

czytaj dalej

Przegrał w salonie gier kilkadziesiąt tysięcy złotych, po czym kupił substancję łatwopalną i podpalił lokal. Gdy sam zaczął płonąć, wskoczył do pobliskiej rzeki. Ostatecznie trafił do szpitala. Salon gier, który podpalił, był nielegalny. 34-latkowi grozi teraz do 10 lat więzienia - poinformowała w środę rzeczniczka sierpeckiej policji asp. Katarzyna Krukowska.