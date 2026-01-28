Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center

Policja weszła do domu na Ursynowie Źródło: KRP Warszawa II

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia na numer alarmowy. 22-letni obywatel Ukrainy poinformował, że zgłosił się na rozmowę rekrutacyjną do pracy w call center. Jego siedziba miała znajdować się w jednym z domów na Ursynowie.

- Jak relacjonował, na miejscu szybko zorientował się, że oferowana praca ma charakter nielegalny, a osoby przebywające w budynku zachowywały się wobec niego agresywnie. Zgłaszający miał zostać zastraszony, a następnie siłą przetrzymywany. Mężczyzna zdołał jednak uciec i powiadomił służby, co zapoczątkowało natychmiastowe działania funkcjonariuszy - przekazał rzecznik Komendy Stołecznej Policji podkomisarz Jacek Wiśniewski.

Zatrzymana i policjant ranni w wypadku

Na miejsce skierowano duże siły policyjne, m.in. kontrterrorystów.

- W wyniku przeprowadzonej akcji zatrzymano łącznie 22 osoby w wieku od 18 do 34 lat. W toku prowadzonych intensywnych czynności operacyjnych i procesowych ustalono role poszczególnych osób oraz charakter podejmowanych przez nie działań - poinformował podkomisarz Wiśniewski.

Jak dodał, dzień po zatrzymaniu, podczas przemieszczania się z dwiema zatrzymanymi kobietami, doszło do wypadku z udziałem radiowozu. - W wyniku wypadku jedna z zatrzymanych kobiet oraz funkcjonariusz policji zostali przewiezieni do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia są obecnie wyjaśniane w ramach odrębnego postępowania karnego - zapewnił.

Zatrzymania w domu na Ursynowie Zatrzymania w domu na Ursynowie Źródło: KRP Warszawa II Zatrzymania w domu na Ursynowie Źródło: KRP Warszawa II Zatrzymania w domu na Ursynowie Źródło: KRP Warszawa II Zatrzymania w domu na Ursynowie Źródło: KRP Warszawa II Zatrzymania w domu na Ursynowie Źródło: KRP Warszawa II Zatrzymania w domu na Ursynowie Źródło: KRP Warszawa II

Poważne przestępstwa, tymczasowe areszty

Rzecznik podał, że dwóm osobom - obywatelom Ukrainy w wieku 24 i 34 lat - przedstawiono zarzuty "dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, której celem było popełnianie przestępstw". Wymieniono tu m.in. o wytwarzanie i przemyt dużych ilości narkotyków, "czyny związane z handlem ludźmi i wykorzystywaniem osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym uchodźców wojennych".

Za te przestępstwa może im grozić nawet do 25 lat więzienia. Decyzją sądu wobec obu podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na trzy miesiące.

12 osób deportowano z Polski

- W wyniku dalszych sprawdzeń ustalono, że wśród zatrzymanych osób 12 obywateli Ukrainy - mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat - stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego - zaznaczył rzecznik KSP. Osoby te zostały deportowane.

Dziewięcioro obywateli Ukrainy - sześciu mężczyzn i trzy kobiety - zostało uznanych za pokrzywdzonych. Zakwalifikowano wszystkich jako ofiary procederu handlu ludźmi w celu wykorzystania do pracy przymusowej. Policjant podkreślił, że zapewniono im niezbędną pomoc, a następnie przekazano pod opiekę pracowników Fundacji La Strada.