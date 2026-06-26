Ursynów Gonitwy na torze wyścigów konnych odwołane z powodu upału Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Tor Wyścigów Konnych Służewiec/Facebook

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"Najbliższy weekend wyścigowy zostaje odwołany" - poinformował Tor Wyścigów Konnych Służewiec w poście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Powodem są upały. "Ze względu na prognozowane bardzo wysokie temperatury podjęliśmy decyzję o odwołaniu gonitw zaplanowanych na sobotę i niedzielę" - wyjaśniono.

Jak zaznaczono, taka decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo koni, jeźdźców oraz osób zaangażowanych w organizację wydarzenia.

Placówka będzie na bieżąco informować w swoich mediach społecznościowych o kolejnych decyzjach i ewentualnych zmianach w kalendarzu.

Nawet 40 stopni

Jest bardzo ciepło, ale to nie koniec wzrostów temperatury. Sobota ma być jeszcze gorętsza, prognozowane są wartości rzędu 36-38 st. C.

Apogeum fali gorąca przypadnie na koniec weekendu. W niedzielę na zachodzie kraju słupki rtęci mogą pokazać nawet 40 st. C. W poniedziałek w części kraju temperatura zacznie spadać, ale upał jeszcze nie odpuści, 39 st. C możliwe jest na Mazowszu.

Większy spadek temperatury spodziewany jest na wtorek, a w czwartek upał ma opuścić już cały kraj.

Prognozowana temperatura powietrza według modelu ECMWF HRES/IMGW Źródło zdjęcia: IMGW