Ursynów

Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie

Jeden z warszawskich fotoradarów (zdjęcie ilustracyjne)
Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony. Nagranie z 3.01.2026 roku
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
477 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało w 2025 roku blisko 735 tysięcy przekroczeń dozwolonej prędkości. Najwięcej w Krzyszkowicach w województwie małopolskim – 51 681. W Warszawie rekordzistą jest fotoradar na ulicy Pileckiego w Warszawie, zrobił 10 260 zdjęć.

W Polsce pomiary prędkości dokonywane są na kilka sposobów. Do najpopularniejszych należą fotoradary stacjonarne, punktowe pomiary prędkości, odcinkowe pomiary prędkości i rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Nadzór nad ruchem drogowym prowadzi komórka utworzona w GITD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Jak poinformował Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 477 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało w 2025 r. 734,8 tys. wykroczeń w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości. Fotoradar z największą liczbą naruszeń jest w Krzyszkowicach (woj. małopolskie). Od lipca 2025 r., bo wtedy został uruchomiony, zanotował 51 681 naruszeń prędkości.

Na następnych miejscach znalazły się: fotoradar na ul. Warszawskiej w Bieruniu (woj. śląskie) – 10 968 naruszeń, fotoradar uruchomiony w marcu 2025 r. na ul. Dąbrowskiego w Łodzi – 10 380 naruszeń i na ul. Pileckiego w Warszawie – 10 260 naruszeń.

Wrócił fotoradar rekordzista. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą
Wrócił fotoradar rekordzista. Kamera nagrała wandali, sami też oblali się farbą

Ursus

Odcinkowe pomiary prędkości

73 systemy odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały 470,5 tys. wykroczeń w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości. Odcinkowy pomiar z największą liczbą wykroczeń jest na dolnośląskim odcinku A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi i zarejestrował 39 175 naruszeń.

Kolejne odcinkowe pomiary z największą zarejestrowaną liczbą przekroczeń prędkości to: system w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców – 35 421, w Wyszkowie – 34 814, na odcinku S14 Dobroń – Petrykozy (woj. łódzkie) – 27 596 oraz w Zabrzu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – 20 387.

Najwięcej, bo 57,8 proc. przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości, mieściło się w przedziale od 11 km/h do 20 km/h. Kolejne 29,8 proc. obejmowało od 21 km/h do 30 km/h.

Przekroczenia między 31 km/h a 40 km/h stanowiły 8,1 proc., między 41 km/h a 50 km/h – 2,7 proc. Jeden procent stanowiły te w przedziale 51 km/h do 60 km/h. Pół procent to przekroczenia powyżej 61 km/h.

Przejechali na czerwonym świetle

49 systemów RedLight działających na skrzyżowaniach zarejestrowało w 2025 r. 90,9 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła.

Najwięcej w Warszawie (Al. Krakowska, ul. Łopuszańska, ul. F. Hynka) – 22 038, w Łodzi (ul. A. Puszkina, ul. Rokicińska) – 5573, w Poznaniu (ul. Roosevelta, ul. Zwierzyniecka, ul. Święty Marcin) – 4799 i w Krakowie (Aleja Pokoju, ul. Nowohucka) – 4199.

5 systemów RedLight działających na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrowało w 2025 r. 7,4 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła. Najwięcej w Warszawie na ul. Cyrulików – 3,2 tys., we Wrocławiu na ul. Średzkiej – 2135 i ul. Szczecińskiej – 1293.

W Łódzkiem, w Radomsku na ul. Piłsudskiego, gdzie taki system działa od lipca 2024 r., urządzenie zanotowało 497 wykroczeń.

Najmniej wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrował system RedLight w Chełmcach – 305.

Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu

Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu

Gdzie trafią demontowane fotoradary

Gdzie trafią demontowane fotoradary

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym/Facebook

Okolice
