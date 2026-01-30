Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie

Fotoradar w Alejach Jerozolimskich znów zniszczony. Nagranie z 3.01.2026 roku Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

W Polsce pomiary prędkości dokonywane są na kilka sposobów. Do najpopularniejszych należą fotoradary stacjonarne, punktowe pomiary prędkości, odcinkowe pomiary prędkości i rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Nadzór nad ruchem drogowym prowadzi komórka utworzona w GITD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Jak poinformował Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 477 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało w 2025 r. 734,8 tys. wykroczeń w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości. Fotoradar z największą liczbą naruszeń jest w Krzyszkowicach (woj. małopolskie). Od lipca 2025 r., bo wtedy został uruchomiony, zanotował 51 681 naruszeń prędkości.

Na następnych miejscach znalazły się: fotoradar na ul. Warszawskiej w Bieruniu (woj. śląskie) – 10 968 naruszeń, fotoradar uruchomiony w marcu 2025 r. na ul. Dąbrowskiego w Łodzi – 10 380 naruszeń i na ul. Pileckiego w Warszawie – 10 260 naruszeń.

Odcinkowe pomiary prędkości

73 systemy odcinkowego pomiaru prędkości zarejestrowały 470,5 tys. wykroczeń w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości. Odcinkowy pomiar z największą liczbą wykroczeń jest na dolnośląskim odcinku A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi i zarejestrował 39 175 naruszeń.

Kolejne odcinkowe pomiary z największą zarejestrowaną liczbą przekroczeń prędkości to: system w Katowicach na odcinku ul. Nikodema i Józefa Renców – 35 421, w Wyszkowie – 34 814, na odcinku S14 Dobroń – Petrykozy (woj. łódzkie) – 27 596 oraz w Zabrzu przy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – 20 387.

Najwięcej, bo 57,8 proc. przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości, mieściło się w przedziale od 11 km/h do 20 km/h. Kolejne 29,8 proc. obejmowało od 21 km/h do 30 km/h.

Przekroczenia między 31 km/h a 40 km/h stanowiły 8,1 proc., między 41 km/h a 50 km/h – 2,7 proc. Jeden procent stanowiły te w przedziale 51 km/h do 60 km/h. Pół procent to przekroczenia powyżej 61 km/h.

Przejechali na czerwonym świetle

49 systemów RedLight działających na skrzyżowaniach zarejestrowało w 2025 r. 90,9 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła.

Najwięcej w Warszawie (Al. Krakowska, ul. Łopuszańska, ul. F. Hynka) – 22 038, w Łodzi (ul. A. Puszkina, ul. Rokicińska) – 5573, w Poznaniu (ul. Roosevelta, ul. Zwierzyniecka, ul. Święty Marcin) – 4799 i w Krakowie (Aleja Pokoju, ul. Nowohucka) – 4199.

5 systemów RedLight działających na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrowało w 2025 r. 7,4 tys. wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła. Najwięcej w Warszawie na ul. Cyrulików – 3,2 tys., we Wrocławiu na ul. Średzkiej – 2135 i ul. Szczecińskiej – 1293.

W Łódzkiem, w Radomsku na ul. Piłsudskiego, gdzie taki system działa od lipca 2024 r., urządzenie zanotowało 497 wykroczeń.

Najmniej wykroczeń na przejazdach kolejowo-drogowych zarejestrował system RedLight w Chełmcach – 305.

