Największy FabLab już działa. Krawiectwo, animacja i druk 3D

FabLab na Ursynowie już działa Źródło: UM Warszawa

- FabLaby to niezwykle inspirujące miejsca na mapie Warszawy, które powstają w kolejnych dzielnicach. Stworzone są po to, by zakasać rękawy i realizować swoje marzenia, ale także spędzać wspólnie czas. Zachęcam nauczycieli, by odwiedzali FabLaby wraz ze swoimi uczniami, to doskonałe miejsce do nauki przez doświadczenie. A dorośli znajdą tu wsparcie i dostęp do nowoczesnych urządzeń. To też świetna baza do tego, żeby realizować projekty sąsiedzkie. Zapraszam – powiedział cytowany w komunikacie ratusza Jacek Wiśnicki, wiceprezydent Warszawy.

- Cieszę się, że możemy dziś przekazać mieszkańcom największy FabLab w Warszawie, przestrzeń pełną możliwości. Widać tu prawdziwą synergię między pracowniami a pobliskimi placówkami oświatowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie mamy liceum, przedszkole i szkołę - zauważył Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

Sieć miejskich pracowni twórczych

FabLab Ursynów należy do sieci miejskich pracowni twórczych zarządzanych przez Warszawskie Laboratorium Inicjatyw Społecznych "Synergia". Sieć tę współtworzą FabLaby takie jak stolarski "Wbijaj!", muzyczny "Pobite Gary!", naukowy "Czacha Dymi!", artystyczny "ArtLab" czy kulinarny "CookLab".

Od środy na Ursynowie można skorzystać z czterech kolejnych, nowoczesnych pracowni. W FabLabie "Oto Dioda!" będą odbywać się warsztaty z elektroniki i programowania, a uczestnicy nauczą się m.in. lutowania, obsługi oscyloskopu i frezarki CNC, a także będą mogli naprawić zepsuty sprzęt. Z kolei FabLab "Taka Szpilka!" to pracownia krawiecka promująca zrównoważoną modę. Można tu podszkolić się z szycia, przeróbek i haftu na profesjonalnym sprzęcie.

Przy ul. Dembowskiego 1 jest też FabLab "Kamera Akcja!", czyli studio filmowe do tworzenia podcastów, animacji i filmów. Uczestnicy nauczą się pracy z kamerą, dźwiękiem i montażem. A FabLab "W Tym Sęk!" to stolarnia z nowoczesnym zapleczem (laser, CNC, druk 3D), gdzie można stworzyć meble, zabawki czy instrumenty. Zajęcia mają także charakter integracyjny i terapeutyczny.

FabLab na Ursynowie FabLab na Ursynowie Źródło: UM Warszawa FabLab na Ursynowie Źródło: UM Warszawa FabLab na Ursynowie Źródło: UM Warszawa FabLab na Ursynowie Źródło: UM Warszawa FabLab na Ursynowie Źródło: UM Warszawa