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Emil Jędrzejewski pojawił się w prokuraturze

Emil Jędrzejewski
Emil Jędrzejewski pojawił się w prokuraturze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Rozpoczęło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Chirurg opisał nieprawidłowości i błędy medyczne, do jakich miało dochodzić w czasie, kiedy koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym był Dawid Kacprzyk.

Doktor Emil Jędrzejewski stawił się w środę po godzinie 12.30 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Czekali na niego dziennikarze. Pytali między innymi o to, czy ma dowody na ujawnione w mediach nieprawidłowości. Doktor nie odpowiadał na pytania.

Były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego dzień wcześniej przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero informacje o patologiach, do jakich miało dochodzić w placówce. Lekarz zarzucał, że na SOR, którego koordynatorem był Dawid Kacprzyk, procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

Emil Jędrzejewski stawił się w środę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
Emil Jędrzejewski stawił się w środę w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
Źródło zdjęcia: TVN24

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że śledczy będą sprawdzać wszystkie tezy wygłoszone przez niego we wtorkowym wywiadzie.

Prokuratura prześwietla Szpital Południowy

Obecnie w sprawie Szpitala Południowego toczą się dwa śledztwa. Jedno dotyczy wątku lekarza Dawida Kacprzyka i jego wynagrodzeń, drugie obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza oraz kwestię nadzoru nad funkcjonowaniem placówki.

Szef resortu sprawiedliwości poinformował, że trwa analiza wszystkich spraw w prokuraturze właściwej Szpitalowi Południowemu, jakie toczyły się od 2023 roku. Wyliczał, że łącznie zarejestrowane były 32 postępowania, dotyczące różnych aspektów działalności placówki, a także gróźb czy przywłaszczeń. Z tego 12 spraw dotyczyło zgonów, a pięć kolejnych - narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Kim jest Emil Jędrzejewski?

Doktor Emil Jędrzejewski jest z wykształcenia chirurgiem. Do września ubiegłego roku był ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej i proktologicznej w Szpitalu Południowym.

Przedstawiciele placówki poinformowali, że rozwiązali z nim umowę z powodu nieprawidłowości w realizacji jego umowy kontraktowej. Podali, że chodziło o nieterminowe przekazywanie wymaganych sprawozdań, nieprawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem oddziału oraz naruszenie standardów etycznych.

Prezydent Rafał Trzaskowski informował przed weekendem, że szpital "jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem".

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Prokuratura
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