Gigantyczne pieniądze za działkę na Ursynowie. Kupuje partner biznesowy Roberta Lewandowskiego

Aż 82,2 mln złotych za działkę o powierzchni 4,8 tys. metrów kwadratowych, położoną koło Multikina na Ursynowie, zapłaci miastu spółka MunjaB14, należąca do partnera biznesowego Roberta Lewandowskiego. Cena wywoławcza wynosiła 40 milionów. Batalię o atrakcyjny grunt MunjaB14 stoczyła z deweloperem Dom Development - informuje "Gazeta Stołeczna".

Działka położona jest przy ulicy Cynamonowej, na tyłach Multikina, które prawdopodobnie czeka likwidacja. To ok. 150 metrów od stacji metra Imielin. Wymarzone miejsce dla dewelopera na budowę dużego obiektu mieszkaniowego, zwłaszcza że plan miejscowy pozwala na zabudowę do sześciu pięter.