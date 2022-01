Drewniana leśniczówka w Lesie Kabackim doczeka się remontu

Leśniczówka do celów edukacyjnych

- Przed nami duża i skomplikowana inwestycja. Liczę, że to zadanie zostanie przeprowadzone bardzo sprawnie. Wyznaczamy sobie na to tylko i aż 18 miesięcy. Chcemy zachować budynek w jak najbardziej wiernej formie - powiedziała w poniedziałek wiceprezydent Renata Kaznowska. - Cieszę się, że budynek będzie wykorzystywany do edukacji dzieci i młodzieży - dodała wiceprezydent.