Ursynów "Skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił pół miliona złotych" Oprac. Katarzyna Kędra |

Sprawa Szpitala Południowego w Warszawie. Tusk: moi ludzie kontaktowali się z samorządem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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W warszawskim Szpitalu Południowym trwa audyt zlecony przez prezydenta stolicy. Jak podkreślił ratusz, w następstwie dotychczasowych ustaleń audytu szpital złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szpitala w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. "Z pozyskanych informacji wynika bowiem, że od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury, obejmujące okres od 31 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2026 roku. Na konto szpitala zwrócił 0,5 mln złotych" - wyliczono w komunikacie na ten temat.

Warszawski Szpital Południowy Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zmiany w zarządzie i pokój dla VIP-ów

W czwartek o godzinie 14 zbiera się Rada Nadzorcza szpitala, która ma dokonać zmian w zarządzie. Wystąpił o to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkim organami kontrolnymi, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości. W kolejnym kroku zarząd będzie miał za zadanie wdrożenie odpowiednich środków zaradczych i kontrolnych, wynikających z przeprowadzanych kontroli i audytów" - zapowiedział ratusz.

Urzędnicy ponownie odnieśli się także do informacji o "pokoju dla VIP-ów" w szpitalu. "Szpitalny Oddział Ratunkowy Warszawskiego Szpitala Południowego nie dysponuje specjalnym pokojem VIP. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Dawid Kacprzyk miał dostęp do pomieszczenia, które należało do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa" - podkreślono. I podsumowano: "Wynika z nich także, że lekarz wykorzystywał je samowolnie. Ten wątek także jest badany w ramach audytu. Urzędnicy weryfikują funkcjonowanie i wykorzystanie pomieszczenia i oceniają mechanizmy dokumentowania i nadzoru nad jego użytkowaniem. Ustalenie kto fizycznie i kiedy przebywał w pomieszczeniu to już domena prokuratury, która korzysta z metod śledczych".