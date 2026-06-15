Ursynów "Dziś przyjąłem rezygnację". Radny lekarz nie jest już członkiem KO Oprac. Katarzyna Kędra |

Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o wysokich zarobkach lekarzy: budżet państwa na to nie ma wpływu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojciech Strozyk/East News

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"Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej" - poinformował na X Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Lekarz i dzielnicowy radny

Dawid Kacprzyk to radny dzielnicy Ursus. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Z informacji, które 29-latek publikuje w sieci wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w rok ponad 1,6 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej.

O zarobkach Kacprzyka pisaliśmy szczegółowo w ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl. Jak ustaliliśmy, tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta.

Kontrole w szpitalu

W poniedziałek Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że złożono zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza. Rzecznik NIL Jakub Kosikowski powiadomił, że w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zostanie zbadane, czy doszło do naruszenia zasad etyki lekarskiej lub przepisów prawa.

Szpital Południowy przekazał, że w placówce ruszyła kontrola prowadzana przez stołeczny ratusz. Wiceprezydentka Renata Kaznowska zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się audyty we wszystkich pozostałych miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y: Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim.

"W razie stwierdzenia nieprawidłowości konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do osób odpowiedzialnych" - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Do Szpitala Południowego weszli także kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrola obejmuje między innymi spełnienie wymogów w zakresie personelu lekarskiego na SOR.

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