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"Dziś przyjąłem rezygnację". Radny lekarz nie jest już członkiem KO

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Dawid Kacprzyk
Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda o wysokich zarobkach lekarzy: budżet państwa na to nie ma wpływu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojciech Strozyk/East News
Lekarz i radny Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. O jego rezygnacji poinformował w poniedziałek szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński.

"Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej" - poinformował na X Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Lekarz i dzielnicowy radny

Dawid Kacprzyk to radny dzielnicy Ursus. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji oraz koordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym. Z informacji, które 29-latek publikuje w sieci wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w rok ponad 1,6 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej.

O zarobkach Kacprzyka pisaliśmy szczegółowo w ubiegłym tygodniu na tvnwarszawa.pl. Jak ustaliliśmy, tylko w Szpitalu Południowym przepracował w 2025 roku 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin w miesiącu i niemal 11 godzin dziennie, wliczając niedziele i święta.

Kontrole w szpitalu

W poniedziałek Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że złożono zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej o podejrzeniu opuszczenia dyżuru przez lekarza. Rzecznik NIL Jakub Kosikowski powiadomił, że w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zostanie zbadane, czy doszło do naruszenia zasad etyki lekarskiej lub przepisów prawa.

Szpital Południowy przekazał, że w placówce ruszyła kontrola prowadzana przez stołeczny ratusz. Wiceprezydentka Renata Kaznowska zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się audyty we wszystkich pozostałych miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y: Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim.

"W razie stwierdzenia nieprawidłowości konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do osób odpowiedzialnych" - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Do Szpitala Południowego weszli także kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrola obejmuje między innymi spełnienie wymogów w zakresie personelu lekarskiego na SOR.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Marcin Kierwiński
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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