Ursynów

Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna

Wypadek na Puławskiej
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Na skrzyżowaniu ulicy Puławskiej z Baletową doszło w piątek przed południem do groźnego wypadku. Zderzyły się czołowo dwa auta osobowe. Na ulicy lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranna została jedna osoba

Informację o wypadku potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl oficer prasowy stołecznej straży pożarnej kapitan Paweł Baran. - Zgłoszenie mieliśmy o godzinie 11.08. Zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi podróżowały łącznie dwie osoby. Jedna została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR, który lądował na ulicy. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Piaseczna - przekazał nam strażak.

Jak dodał, na miejscu pracowały jeszcze trzy zastępy straży pożarnej, łącznie 10 strażaków, pogotowie ratunkowe oraz policja.

