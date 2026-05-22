Ursynów Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna Oprac. Katarzyna Kędra |

Wypadek na Puławskiej

Informację o wypadku potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl oficer prasowy stołecznej straży pożarnej kapitan Paweł Baran. - Zgłoszenie mieliśmy o godzinie 11.08. Zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi podróżowały łącznie dwie osoby. Jedna została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR, który lądował na ulicy. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Piaseczna - przekazał nam strażak.

Jak dodał, na miejscu pracowały jeszcze trzy zastępy straży pożarnej, łącznie 10 strażaków, pogotowie ratunkowe oraz policja.

