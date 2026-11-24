Ursynów CBA zatrzymało pracowników ogrodu botanicznego w Powsinie Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięć osób (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: PAP

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"Na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób. Czynności prowadzono na terenie województw: mazowieckiego, opolskiego oraz śląskiego" - poinformował we wtorek Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak dodał, wśród zatrzymanych są pracownicy naukowi oraz administracyjni Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Śledztwo w sprawie szkody majątkowej

Rzecznik wyjaśnił, że śledztwo dotyczy wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu ogrodu botanicznego. "W tle nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez ustalone osoby oraz pominięcie procedur udzielania zamówień publicznych" - napisał w serwisie X.

Według śledczych, wartość wyrządzonych szkód przekracza 500 tysięcy złotych.