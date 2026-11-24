CBA zatrzymało pracowników ogrodu botanicznego w Powsinie
"Na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób. Czynności prowadzono na terenie województw: mazowieckiego, opolskiego oraz śląskiego" - poinformował we wtorek Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.
Jak dodał, wśród zatrzymanych są pracownicy naukowi oraz administracyjni Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.
Śledztwo w sprawie szkody majątkowej
Rzecznik wyjaśnił, że śledztwo dotyczy wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu ogrodu botanicznego. "W tle nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez ustalone osoby oraz pominięcie procedur udzielania zamówień publicznych" - napisał w serwisie X.
Według śledczych, wartość wyrządzonych szkód przekracza 500 tysięcy złotych.