Ursynów Biegacze przejmą ulice w trzech dzielnicach Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Półmaraton Warszawski to impreza biegowa, która odbywa się od 2006 roku (wideo archiwalne) Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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W sobotę, 20 czerwca, odbędzie się Bieg Ursynowa. Trasa poprowadzi Aleją Komisji Edukacji Narodowej, pomiędzy Bartóka a Płaskowickiej. Zawodnicy rozpoczną rywalizację o godzinie 10.

Aleja KEN będzie zamykana odcinkami. W godzinach 8-11.30 zamknięta będzie jezdnia w kierunku Kabat, od Gandhi do Płaskowickiej. Rondo Krahelskiej pozostanie otwarte. Z kolei w godzinach 9.30-11 niedostępna dla ruchu kołowego będzie cała trasa zawodów: nieprzejezdne obie jezdnie Alei KEN od Bartoka do Płaskowickiej - bez skrzyżowań z tymi ulicami. W godzinach 9.30-11 zamknięte będą ulice Gandhi i Ciszewskiego od Dereniowej w stronę Alei KEN.

Od godziny 8 do 11 autobusy linii: 136, 148, 163, 179, 185, 192, 193, 209, 217, 229, 503, 715 i 737 będą kursowały zmienionymi trasami.

Bieg Wolności w Ursusie

Także w sobotę, uczestnicy Biegu Wolności uczczą rocznicę częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

Od godziny 7 do 15 zamknięty będzie parking przed urzędem, a także pętla autobusowa Ursus-Ratusz. Od godziny 9.45 do 10.30 niedostępne dla ruchu kołowego będą ulice na trasie zawodów: Plac Czerwca 1976 r, Hennela oraz fragmenty Dyrekcyjnej i Traktorzystów.

Kierowcy ominą utrudnienia ulicami: Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego lub Cierlicką, Kościuszki, Plutonu AK "Torpedy", Dzieci Warszawy i Poczty Gdańskiej.

Bieg Wolnosci w Ursusie Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Od godziny 7 do 13 autobusy linii 207 i 228 będą kursowały na skróconych trasach. 207 z Regulskiej do przystanków Habicha, a 228 z Mokotowa do Zajezdni Ursus Płn. W czasie zawodów inaczej pojadą też autobusy 194. Objazd poprowadzi ulicami: Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego, Lalki i Władysława Jagiełły.

Warszawski Bieg Kobiet w Śródmieściu

Z kolei w niedzielę w Łazienkach Królewskich i na sąsiednich ulicach odbędzie się Bieg Kobiet Irena Women’s Run. Pięciokilometrowy bieg rozpocznie się o godzinie 9. Zawodniczki wystartują sprzed Pomnika Jana III Sobieskiego na ulicy Agrykola, a potem pobiegną Aleją Chińską w Łazienkach Królewskich i ulicami: Gagarina, Belwederską, Alejami Ujazdowskimi, przez Plac Na Rozdrożu, Piękną, Górnośląską, Myśliwiecką z powrotem do ulicy Agrykola.

Kiedy ulice będą zamknięte? Zmiany w ruchu będą obowiązywać w niedzielę, 21 czerwca od godziny 8.30 do 10.30. Zamknięta będzie jezdnia ulicy Belwederskiej i Alej Ujazdowskich w kierunku Placu Trzech Krzyży, od Gagarina do Pięknej. Z ulicy Bagatela na skrzyżowaniu z Belwederską będzie można pojechać wyłącznie w stronę Wilanowa. Z Alei Szucha na Placu Na Rozdrożu będzie tylko zjazd na Trasę Łazienkowską.

Bieg Kobiet w Śródmieściu Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Kierowcy nie wjadą z Trasy Łazienkowskiej na Plac Na Rozdrożu w stronę Pięknej. Piękna, fragment Górnośląskiej i Myśliwiecka będą zamknięte od Alej Ujazdowskich do Szwoleżerów. Ulicą Rozbrat od strony Książęcej kierowcy dojadą tylko do Górnośląskiej - dalej prosto pojadą jedynie mieszkańcy ulic: Rozbrat, Przemysłowej, Jezierskiego i Fabrycznej. Na Rondzie Sedlaczka z Łazienkowskiej będzie można skręcić wyłącznie w prawo, w Rozbrat. Ulica Szwoleżerów będzie kończyła się ślepo przed skrzyżowaniem z ulicami Agrykola i Myśliwiecką. Nie będzie wjazdu i wyjazdu z ulic: Parkowej, Sulkiewicza, Lądowej, Lennona.

Policjanci będą przepuszczali pojazdy wyjeżdżające z ulicy Jazdów w kierunku Wiejskiej.

Na całej trasie biegu, w godzinach 8-11, będzie obowiązywał zakaz parkowania - także na wyznaczonych miejscach postojowych.

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