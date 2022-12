Lodowisko na Ursynowie. Powstało na prośbę mieszkańców

Lodowisko przy ulicy Kajakowej 12b to realizacja zwycięskiego projektu "Lodowisko na Ursynowie sezonowe i darmowe" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023. Jak wskazują władze dzielnicy, na prośbę mieszkańców udało się zrealizować projekt wcześniej. Otwarcie zaplanowano na środę, 28 grudnia o godzinie 10. Lodowisko ma wymiary 40 na 18 metrów. Jednocześnie korzystać może z niego nawet do 100 osób. Do dyspozycji mieszkańców Ursynowa będzie bezpłatna wypożyczalnia łyżew i kasków, dostępne będą także chodziki do nauki jazdy na łyżwach. Lodowisko ma działać do końca marca. "W przypadku gdy temperatury na stałe przekroczą +10 stopni Celsjusza możliwe jest jednak jego wcześniejsze zamknięcie" - zastrzegają jednak w komunikacie na ten temat władze dzielnicy. Koszt ustawienia, eksploatacji i obsługi lodowiska wynosi 649 tysięcy złotych (bez kosztów energii elektrycznej).