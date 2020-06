Będzie śledztwo w sprawie wybuchu w mieszkaniu przy Kłobuckiej

Przyczyny wybuchu w mieszkaniu przy Kłobuckiej ustali biegły powołany przez prokuraturę - przekazała policja. Burmistrz Ursynowa Robert Kempa poinformował z kolei, że kobieta, która trafiła w sobotę do szpitala, została już wypisana. Zamieszka w hotelu na koszt dzielnicy do czasu, aż otrzyma klucze do lokalu zastępczego.

Chodzi o wybuch, do którego doszło w sobotę rano w bloku komunalnym przy Kłobuckiej. W mieszkaniu na drugim piętrze wyrwane zostało okno. - Śledztwo w tej sprawie będzie prowadziła prokuratura w kierunku spowodowania zagrożenia o dużych rozmiarach. Przyczyny wybuchu ustali biegły powołany przez prokuraturę – przekazał Robert Koniuszy, rzecznik ursynowskiej policji.

Z użytku zostały wyłączone dwa lokale. Ten, w którym doszło do eksplozji i mieszkanie poniżej. - Jeśli chodzi o rodzinę z pierwszego piętra, poniżej mieszkania, gdzie doszło do wybuchu, to zniszczenia w ich mieszkaniu zostały spowodowane przez akcję gaśniczą, nie są związane z samym wybuchem. Rodzinę zabezpieczyliśmy w mieszkaniu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo syn jest osobą z niepełnosprawnością - tłumaczył nam w poniedziałek burmistrz Ursynowa Robert Kempa.

Dodał, że dzielnica jest w stanie zapewnić także lokal dla rodziny z mieszkania, w którym doszło do wybuchu. - Jeszcze dzisiaj rano, pani była w szpitalu, dzieci na obserwacji. Do godziny 10 rano nikt z tej rodziny się z nami nie skontaktował, więc czekamy na sygnał. Na razie zabezpieczyliśmy to mieszkanie płytami OSB, ale wiadomo, że to tylko doraźne rozwiązanie – mówił burmistrz przed południem.

Dostanie lokal zastępczy

Po godzinie 15 burmistrz przekazał, że kobieta z mieszkania, w którym doszło do wybuchu, wyszła już ze szpitala. Jest też zgoda na powrót rodziny do lokalu poniżej. - Rodzina z mieszkania poniżej, decyzją Państwowego Inspektoratu Budowlanego, może już wrócić do budynku. Natomiast kobieta z mieszkania, gdzie doszło do wybuchu, właśnie ogląda lokal, który jej zaproponowaliśmy. Przez kilka dni, zanim się wyposaży i załatwi wszystkie formalności, będzie mogła z rodziną mieszkać w hotelu na koszt dzielnicy.

