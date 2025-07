"Rozległa awaria". Ponad 60 budynków bez ciepłej wody

Awaria ciepłownicza na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Wczoraj (we wtorek, 8 lipca - red.) w godzinach wieczornych została wykryta awaria. W toku prac okazało się że jest rozległa. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem ciepła. Najpóźniejszy możliwy termin to piątek, 11 lipca o północy. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość - przekazała nam Gabriela Glazewska-Dudek, koordynatorka ds. komunikacji w Veolia Energia Warszawa.

Przedstawicielka firmy podkreśliła, że sieć jest na bieżąco modernizowana i awarii z roku na rok jest coraz mniej.

Awaria ciepłownicza na Ursynowie Awaria ciepłownicza na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Awaria ciepłownicza na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Awaria ciepłownicza na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Awaria ciepłownicza na Ursynowie Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Gdzie nie ma ciepłej wody?

Awaria dotyczy mieszkańców kilkudziesięciu budynków: Bartoka 8; Fort Służew 1, 1B, 3, 5; aleja KEN 84, 88, 92, 94, 96, 98; Koncertowa 3/5, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; Okaryny 1, 1A, 3, 3A, 3B; Stokłosy 1, 2/4, 3, 6, 7; Symfonii od 1 do 5; Wokalna od 1 do 4, 6 i 8; Zamiany od 8 do 16 oraz 5, 6 i 18.

Jak zauważył reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który był na miejscu awarii, pracownikom uwijającym się przy naprawie sieci zadanie mocno utrudnia aura. Od wczoraj w Warszawie, niemal bez przerwy, pada deszcz.