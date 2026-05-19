Ursynów Awaria na Ursynowie. Ponad 50 budynków bez ciepłej wody Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Awaria ciepłownicza na Ursynowie

Do awaryjnego wyłączenia dostaw ciepła i ciepłej wody doszło we wtorek o godzinie 16 w rejonie ulicy Lachmana 1. Spółka Veolia Energia Warszawa informuje, że dotyczy ono 51 budynków.

- Nasze ekipy niezwłocznie przystąpiły do prac naprawczych i prowadzą działania w trybie ciągłym. Prace prowadzone są pod ulicą i nie mają wpływu na ruch kołowy w okolicy - informuje Paweł Zbiegniewski, rzecznik Veolii.

Awaria ciepłownicza na Ursynowie Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Plan naprawy

Jak opisuje, konieczne okazało się odwodnienie kilkunastu metrów rurociągu o średnicy 50 centymetrów. - Musimy pozbawić go nośnika ciepła, zanim rozpoczniemy prace - wyjaśnia.

Dodaje, że naprawa będzie prowadzona w środę, a do czwartku skutki awarii zostaną usunięte. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest około godziny 12.

Oto pełna lista budynków objętych wyłączeniem:

Bajaderki 2

Bajaderki 4

Ciszewskiego 5

Ciszewskiego 8C

Ciszewskiego 9

Gutta 1

Gutta 2

Kiedacza 52

Kiedacza 56

Kopcińskiego 1

Kopcińskiego 12

Kopcińskiego 14

Kopcińskiego 16

Kopcińskiego 18

Kopcińskiego 3

Kopcińskiego 4

Kopcińskiego 5

Kopcińskiego 6

Kopcińskiego 7

Kopcińskiego 8

Kopcińskiego 9

Nowoursynowska 151

Nowoursynowska 153b

Nowoursynowska 156a

Nugat 2

Nugat 3

Nugat 4

Nugat 5

Nugat 7

Nugat 8

Nugat 9

Przybylskiego 1

Przybylskiego 10

Przybylskiego 11

Przybylskiego 12

Przybylskiego 2

Przybylskiego 3

Przybylskiego 4

Przybylskiego 5

Przybylskiego 6

Przybylskiego 7

Przybylskiego 8

Przybylskiego 9

Rosoła 58

Urwisko 21b

