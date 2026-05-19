Awaria na Ursynowie. Ponad 50 budynków bez ciepłej wody
Do awaryjnego wyłączenia dostaw ciepła i ciepłej wody doszło we wtorek o godzinie 16 w rejonie ulicy Lachmana 1. Spółka Veolia Energia Warszawa informuje, że dotyczy ono 51 budynków.
- Nasze ekipy niezwłocznie przystąpiły do prac naprawczych i prowadzą działania w trybie ciągłym. Prace prowadzone są pod ulicą i nie mają wpływu na ruch kołowy w okolicy - informuje Paweł Zbiegniewski, rzecznik Veolii.
Plan naprawy
Jak opisuje, konieczne okazało się odwodnienie kilkunastu metrów rurociągu o średnicy 50 centymetrów. - Musimy pozbawić go nośnika ciepła, zanim rozpoczniemy prace - wyjaśnia.
Dodaje, że naprawa będzie prowadzona w środę, a do czwartku skutki awarii zostaną usunięte. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest około godziny 12.
Oto pełna lista budynków objętych wyłączeniem:
- Bajaderki 2
- Bajaderki 4
- Ciszewskiego 5
- Ciszewskiego 8C
- Ciszewskiego 9
- Gutta 1
- Gutta 2
- Kiedacza 52
- Kiedacza 56
- Kopcińskiego 1
- Kopcińskiego 12
- Kopcińskiego 14
- Kopcińskiego 16
- Kopcińskiego 18
- Kopcińskiego 3
- Kopcińskiego 4
- Kopcińskiego 5
- Kopcińskiego 6
- Kopcińskiego 7
- Kopcińskiego 8
- Kopcińskiego 9
- Nowoursynowska 151
- Nowoursynowska 153b
- Nowoursynowska 156a
- Nugat 2
- Nugat 3
- Nugat 4
- Nugat 5
- Nugat 7
- Nugat 8
- Nugat 9
- Przybylskiego 1
- Przybylskiego 10
- Przybylskiego 11
- Przybylskiego 12
- Przybylskiego 2
- Przybylskiego 3
- Przybylskiego 4
- Przybylskiego 5
- Przybylskiego 6
- Przybylskiego 7
- Przybylskiego 8
- Przybylskiego 9
- Rosoła 58
- Urwisko 21b