Ursynów

Awaria na Ursynowie. Ponad 50 budynków bez ciepłej wody

|
Awaria ciepłownicza na Ursynowie
Awaria ciepłownicza na Ursynowie (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Ponad 50 budynków na Ursynowie straciło dostęp do ciepłej wody. Powodem jest awaria wykryta na Stokłosach. Usuwanie jej skutków potrwa do czwartku.

Do awaryjnego wyłączenia dostaw ciepła i ciepłej wody doszło we wtorek o godzinie 16 w rejonie ulicy Lachmana 1. Spółka Veolia Energia Warszawa informuje, że dotyczy ono 51 budynków.

- Nasze ekipy niezwłocznie przystąpiły do prac naprawczych i prowadzą działania w trybie ciągłym. Prace prowadzone są pod ulicą i nie mają wpływu na ruch kołowy w okolicy - informuje Paweł Zbiegniewski, rzecznik Veolii.

Awaria ciepłownicza na Ursynowie
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Plan naprawy

Jak opisuje, konieczne okazało się odwodnienie kilkunastu metrów rurociągu o średnicy 50 centymetrów. - Musimy pozbawić go nośnika ciepła, zanim rozpoczniemy prace - wyjaśnia.

Dodaje, że naprawa będzie prowadzona w środę, a do czwartku skutki awarii zostaną usunięte. Przywrócenie dostaw ciepła planowane jest około godziny 12.

Oto pełna lista budynków objętych wyłączeniem:

  • Bajaderki 2
  • Bajaderki 4
  • Ciszewskiego 5
  • Ciszewskiego 8C
  • Ciszewskiego 9
  • Gutta 1
  • Gutta 2
  • Kiedacza  52
  • Kiedacza 56
  • Kopcińskiego 1
  • Kopcińskiego 12
  • Kopcińskiego 14
  • Kopcińskiego 16
  • Kopcińskiego 18
  • Kopcińskiego 3
  • Kopcińskiego 4
  • Kopcińskiego 5
  • Kopcińskiego 6
  • Kopcińskiego 7
  • Kopcińskiego 8
  • Kopcińskiego 9
  • Nowoursynowska 151
  • Nowoursynowska 153b
  • Nowoursynowska 156a
  • Nugat 2
  • Nugat 3
  • Nugat 4
  • Nugat 5
  • Nugat 7
  • Nugat 8
  • Nugat 9
  • Przybylskiego 1
  • Przybylskiego 10
  • Przybylskiego 11
  • Przybylskiego 12
  • Przybylskiego 2
  • Przybylskiego 3
  • Przybylskiego 4
  • Przybylskiego 5
  • Przybylskiego 6
  • Przybylskiego 7
  • Przybylskiego 8
  • Przybylskiego 9
  • Rosoła 58
  • Urwisko 21b
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie

Katarzyna Kędra
Tagi:
Klaudia Kamieniarz
