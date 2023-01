Awaria ciepłownicza na Ursynowie

Awaria ciepłownicza objęła łącznie 43 budynki w rejonie ulicy Poleczki na warszawskim Ursynowie. Veolia Energia zapewnia, że trwają prace naprawcze. Do wieczora jednak mieszkańcy będą pozbawieni ciepła.

- Do awarii doszło w środę po godz. 22 przy ul. Poleczki 14b. Natychmiast rozpoczęliśmy prace naprawcze. W związku z tym musieliśmy zamknąć dopływ ciepła dla mieszkańców - powiedziała w czwartek Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Veolia Energia Warszawa Aleksandra Żurada.

Dodała, że awarii uległa rura magistrali i że jej naprawa potrwa do czwartku do godz. 22. Wtedy też do domów powinno wrócić ciepło.