Ursynów

Awantura w autobusie. Kierowca korzystał z telefonu, pasażer wezwał policję

kierowca
Awantura w autobusie miejskim
Źródło: Kevin, Kontakt24
W środę pasażer autobusu miejskiego zauważył, że kierowca prowadzi z telefonem w ręku. O sytuacji zawiadomił policję. W międzyczasie doszło do awantury i ostrej wymiany zdań. Policja z Ursynowa potwierdziła, że kierującego autobusem ukarano mandatem i punktami karnymi. Prowadzi też postępowanie w sprawie gróźb.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do redakcji Kontaktu24 napisał pan Kevin, który w środę jechał autobusem linii 136. Jak relacjonuje, podczas podróży zauważył, że kierowca autobusu w czasie jazdy korzysta z telefonu komórkowego.

"Jako pasażer, czując odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych, zacząłem nagrywać to zdarzenie. Gdy autobus się zatrzymał, zwróciłem kierowcy uwagę. W odpowiedzi spotkałem się z niespotykaną agresją" - poinformował Kontakt24 pan Kevin.

Przekazał, że kierowca nie tylko wstrzymał kurs i wyrzucił go z pojazdu, ale przeszedł do brutalnych wyzwisk i gróźb karalnych. "Padły słowa takie jak: 'zaraz z*****e ci w łeb', 'n*****e ci' czy 'psycholu j****y. Co więcej, kierowca publicznie podżegał innych pasażerów przeciwko mnie, krzycząc, że 'przez pana nikt nie pojedzie', próbując doprowadzić do linczu" - opisał nasz czytelnik.

Policja potwierdza informację o incydencie

Zaatakowany przez kierowcę pasażer wezwał na miejsce policję. Aspirant sztabowa Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II potwierdziła, że w środę policjanci z Ursynowa interweniowali w tej sprawie.

- Funkcjonariusze interweniowali w związku ze zgłoszeniem dotyczącym kierowania gróźb karalnych przez kierowcę autobusu wobec pasażera. Zgłaszający wskazał, że w trakcie przejazdu zwrócił uwagę kierującemu pojazdem na korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, po czym spotkał się z agresją słowną oraz groźbami. Zawiadomienie w tej sprawie zostało przyjęte w Komisariacie Policji Warszawa Ursynów - wyjaśniła policjantka.

- Trwają czynności w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu gróźb karalnych. Jednocześnie potwierdzam, że wobec 50-letniego kierowcy zastosowano postępowanie mandatowe za wykroczenie polegające na korzystaniu z telefonu podczas kierowania pojazdem. Nałożono mandat karny w wysokości 500 złotych oraz 12 punktów karnych - przekazała Marta Haberska.

"Surowe sankcje dyscyplinarne"

W krótkim oświadczeniu do zachowania kierowcy odniósł się rzecznik prasowy Miejskich Zakładów Autobusowych Adam Stawicki.

"Zachowanie naszego pracownika w tej sytuacji jest absolutnie niedopuszczalne. W stosunku do niego zostaną zastosowane surowe sankcje dyscyplinarne" - napisał Stawicki.

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kevin, Kontakt24

Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Stara Kornica
"Po krótkiej rozmowie zaczął zadawać ciosy". Nowe informacje w sprawie ataku na wójt
Okolice
Maszyny budowlane przebiły się tunelem do Dworca Zachodniego
Tramwaj jak metro. Tunel połączony z dworcem
Ochota
Kolizja na trasie pomiędzy miejscowościami Brok i Poręba
Uderzył w ciężarówkę i uciekł. Zatrzymali go kompletnie pijanego
Okolice
Kolejne zatrzymania w sprawie "afery węglowej" (zdj. ilustracyjne)
Kolejne zatrzymania w "aferze węglowej" za rządów PiS. Służby badają też wątek rosyjski
Okolice
Przystanek tramwajowy Metro Słodowiec
Drogowcy i tramwajarze zapowiadają pracowitą majówkę
Żoliborz
Policjanci zajęli się porzuconymi szczeniakami
Ktoś porzucił szczeniaki w lesie
Okolice
Statek Zefir
Zefirem do Serocka, Kopernikiem do Grubej Kaśki, wąskotorówką do Tarczyna
Komunikacja
Kobieta próbowała przekupić policjantów
Pijana prawniczka zatrzymana. Odpowie nie tylko za próbę przekupstwa
Okolice
Żeglowanie po Wiśle
Rejsy o brzasku, kino plenerowe, szanty nad Wisłą
Śródmieście
Atak nożownika w Starej Kornicy
"Usłyszeliśmy tylko huk". To urzędnicy obezwładnili nożownika, który zaatakował wójt
Okolice
Bieg Konstytucji 3 Maja
Koncerty, wystawy, bieg. Atrakcje majówki w stolicy
Śródmieście
Tramwaj do Wilanowa. Wdrażanie priorytetu idzie opornie
Miały płynąć na zielonej fali, stoją na czerwonym świetle
Piotr Bakalarski
Pożar wysypiska śmieci w Radomiu
Płonęło wysypisko śmieci. Trudna akcja strażaków
Okolice
Sąd i prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej
30-latek oskarżony o rasistowską napaść na dziecko
Okolice
Prokuratura oskarżyła utytułowaną windsurferkę
Olimpijka na ławie oskarżonych. Zarzuty nielegalnego przejęcia majątku po ojcu
Alicja Glinianowicz
Pobicie w metrze
Atak na stacji metra. 16-latek w szpitalu, sprawca z zarzutami
Mokotów
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na skrzyżowaniu. W jednym z aut posłanka
Śródmieście
Wypadek koło Nadarzyna
Tir wywrócił się przy drodze ekspresowej. Były utrudnienia na wjeździe do stolicy
Okolice
Ekopatrol uratował wiewiórkę
Wiewiórki w opałach. Seria interwencji po przejściu wichur
Śródmieście
Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Sąd zwrócił prokuraturze akt oskarżenia w sprawie Adama Andruszkiewicza
TVN24
Komunikacja podczas majówki
Komunikacja miejska podczas majówki
Komunikacja
Bieg Konstytucji 3 Maja
Utrudnienia skumulują się w Śródmieściu
Śródmieście
Remont Placu Teatralnego
Mieli zbudować plac marzeń. Skończyło się remontem parkingu
Piotr Bakalarski
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Nowy projektant wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej wybrany
Ciało zaginionego znaleziono po kilku miesiącach (zdj. ilustracyjne)
Pobili, zakopali ciało i milczeli. Prawomocny wyrok za śmierć 28-latka
Okolice
Spółdzielnia wypowiedziała pani Edycie umowę
Po 17 latach musi odejść. Spółdzielnia wypowiedziała jej umowę
Katarzyna Kędra
Kamienna mozaika w rejestrze zabytków
Zabytkowa dekoracja w biurowcu. Mozaika z Foksal pod ochroną
Śródmieście
Ruszyła przebudowa w alei Jana Pawła II
60 tramwajów na godzinę. Kluczowa trasa przejdzie metamorfozę
Śródmieście
Wypadek nastolatków na hulajnodze
Dwóch nastolatków na jednej hulajnodze. Jeden poważnie ranny, lądował śmigłowiec
Okolice
Rowerzysta jechał Wisłostradą pod prąd (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad osiem tysięcy złotych mandatu dla rowerzysty
Okolice
