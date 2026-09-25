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Ursynów

Narzekali na jedzenie i bałagan. Dzielnica rozwiązała umowę na prowadzenie szkolnej stołówki

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Szkoła Podstawowa nr 340 na Ursynowie
Szkoła Podstawowa nr 340 na Ursynowie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
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Rodzice mieli liczne zastrzeżenia do posiłków wydawanych w stołówce jednej z ursynowskich podstawówek. Od początku września blisko 300 uczniów zrezygnowało ze szkolnych obiadów. Burmistrz Ursynowa poinformował o zerwaniu umowy z firmą, która obsługiwała stołówkę.

Chodzi o Szkołę Podstawową numer 340 im. profesora Bogusława Molskiego na Ursynowie w Warszawie. Jak informowaliśmy tydzień temu, rodzice interweniowali po skargach dzieci na wydawane w placówce posiłki. Z obiadów miało pierwotnie korzystać ponad 700 uczniów, jednak już w połowie września okazało się, że 300 z nich zrezygnowało ze stołówki.

Rozwiązali umowę niespełna po miesiącu

Do sprawy w czwartek wieczorem odniósł się burmistrz Ursynowa Robert Kempa, który ogłosił, że odbyło się spotkanie z firmą odpowiedzialną za żywienie dzieci w szkole.

"Na spotkaniu omówiono sytuację związaną ze skargami rodziców i rezygnacjami z żywienia w szkolnej stołówce. Szkoła i wykonawca zgodziły się, że w zaistniałej sytuacji nie ma możliwości dalszego realizowania umowy i postanowiły ją rozwiązać z dniem 2 października 2026 r. (piątek)" - przekazał w mediach społecznościowych Robert Kempa.

Jak zapewnił burmistrz dzielnicy, stołówka będzie działać nieprzerwanie. Do końca trwania obecnej umowy, czyli do 2 października zostanie wskazany wykonawca zastępczy, który od poniedziałku 5 października przejmie przygotowywanie posiłków dla dzieci.

Burmistrz zaznaczył, że firma zastępcza będzie przygotowywać posiłki do momentu znalezienia docelowego wykonawcy w przetargu. "Z uwagi na publiczny charakter tego zadania oraz wartość zamówienia nie ma innej możliwości wyłonienia operatora stołówki niż w reżimie przepisów prawa zamówień publicznych" - zastrzegł Kempa.

Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Źródło zdjęcia: materiały prywatne
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Źródło zdjęcia: materiały prywatne
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Źródło zdjęcia: materiały prywatne
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Źródło zdjęcia: materiały prywatne
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Źródło zdjęcia: materiały prywatne
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Źródło zdjęcia: materiały prywatne
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Źródło zdjęcia: materiały prywatne
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Posiłki ze stołówki Szkoły Podstawowej nr 340
Źródło zdjęcia: materiały prywatne

Zimne posiłki, zaniżone porcje, bałagan?

O sprawie zrobiło się głośno po interwencji rodziców. Uczniowie skarżyli się im na zimne posiłki, zaniżone porcje, wydawanie obiadów pod koniec przerwy a nawet ich brak dla ostatnich osób w kolejce. Ich zdaniem, posiłki wyglądały nieapetycznie, a w stołówce panował bałagan. Twierdzili, że w ofercie brakowało dań odpowiadających diecie wegetariańskiej oraz diecie sportowej.

Stołówkę w ursynowskiej podstawówce od września obsługiwało konsorcjum dwóch spółek z Pomorza - Investo i Iguana, które wygrały przetarg, organizowany na przełomie wiosny i lata przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.

Firmy nie chcieli we Wrocławiu, wygrała na Ursynowie

Rodzice zwracali uwagę na etapie postępowania konkursowego, że spółka wcześniej miała problemy w jednej ze szkół we Wrocławiu. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, firma miała dopuścić się nieprawidłowości podczas przygotowywania posiłków w tamtejszej stołówce – chodziło o jakość posiłków, niezgodności z jadłospisem i gramaturą czy zastrzeżenia do czystości w kuchni.

Na zarzuty rodziców odpowiadał właściciel firmy Investo Kamil Stopikowski, który zapewniał, że sposób prowadzenia stołówki na Ursynowie nie odbiega od wymaganych standardów wynikających z przepisów prawa, a opinie rodziców "są pomówieniami, wynikającymi z niewiedzy".

- W kuchni zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, prowadzona jest wymagana dokumentacja, przestrzegane są przepisy sanitarne, wykonawca współpracuje z rzetelnymi dostawcami produktów spożywczych. Kuchnia szkolna zarządzana jest przez doświadczonego wykonawcę, specjalizującego się w organizacji żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych, w których każdego dnia przygotowywanych jest kilka tysięcy posiłków dziennie - argumentował Stopikowski.

Umowa rozwiązana za porozumieniem stron

O przesłanki, które ostatecznie zadecydowały o rozwiązaniu umowy z firmą Investo, zapytaliśmy Urząd Dzielnicy Ursynów.

"Strony uznały, że dalsze wykonywanie umowy nie odpowiada ich oczekiwaniom co do współpracy i że w interesie obu stron leży jej zakończenie przed upływem okresu, na jaki została zawarta, a przy tym obie strony kierują się przede wszystkim potrzebą zapewnienia uczniom ciągłości żywienia" - przekazał nam mailowo Paweł Ciach, rzecznik prasowy dzielnicy.

Umowa na obsługę szkolnej stołówki została rozwiązana za porozumieniem stron.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
dzieciSzkołaEdukacjażywnośćOświata
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