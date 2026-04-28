Ursynów Atak nożem na imprezie plenerowej. Jest opinia biegłych dotycząca podejrzanego Alicja Glinianowicz

Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa Źródło: KRP Warszawa II

Opinia biegłych wpłynęła do prokuratury w ubiegłym tygodniu.

Orzekli, że jest poczytalny

"Biegli nie rozpoznali choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, uszkodzeń OUN (ośrodkowego układu nerwowego - red.) czy innych zakłóceń. Podejrzany w chwili czynu był w pełni poczytalny. Podejrzany może uczestniczyć w toczącym się postępowaniu" - przekazał prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zaatakował nożem na imprezie plenerowej

Do zdarzenia doszło 14 czerwca przed godziną 21 podczas plenerowych Dni Ursynowa. - Pomiędzy dwoma mężczyznami wywiązała się szarpanina. Następnie jeden ugodził drugiego ostrym narzędziem w okolice jamy brzusznej - opisywał wówczas podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Zdaniem prokuratury, jeden z uczestników został pchnięty około ośmiocentymetrowym, rozkładanym nożem w brzuch.

"Szybka reakcja osób postronnych i udzielenie pokrzywdzonemu pomocy medycznej spowodowały, że pokrzywdzony został szybko przewieziony do szpitala, gdzie po przeprowadzeniu niezbędnych czynności ratunkowych jego obrażenia zakwalifikowane zostały jako średnie, skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała i rozstrojem zdrowia na okres dłuższy niż siedem dni" - opisała prokuratura.

Jak podawała policja, powodem ataku na 33-latka było to, że zwrócił 35-latkowi i towarzyszącej mu kobiecie uwagę za nieobyczajne zachowanie w miejscu, gdzie było dużo dzieci.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej pytany przez nas w październiku o motyw działania podejrzanego, odpowiedział: "Jeśli chodzi o motyw, to w zasadzie pozostaje nieustalony. Podejrzany twierdzi, że działał w swoiście rozumianej 'samoobronie'".

Zaraz po ataku mężczyzna uciekł razem z młodą kobietą. Policja zatrzymała go na jednym z przystanków kolejowych w powiecie nowodworskim.

Grozi mu dożywocie

Podejrzanemu Sebastianowi D. postawiono zarzut usiłowania zabójstwa połączony z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu pokrzywdzonego. Mężczyzna przyznał się do ataku nożem. Za ten czyn grozi mu kara od 10 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie D. przebywa cały czas w areszcie tymczasowym.