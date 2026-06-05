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Ursynów

Wysłał do jednostki paczkę z napisem "broń chemiczna". Areszt dla nadawcy

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Areszt dla podejrzanego o atak na małoletniego kibica (zdjęcie ilustracyjne)
Siemoniak o wątku rosyjskim w sprawie fałszywych alarmów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Warszawski sąd rejonowy aresztował na trzy miesiące podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Mężczyzna z poczty w Poznaniu nadał przesyłkę z dopiskiem o treści "broń chemiczna".

Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba, podejrzanemu grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. "W sprawie planowane jest przeprowadzenie badań sądowo - psychiatrycznych" - dodał prokurator Skiba.

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Mężczyzna został zatrzymany w środę. Wówczas Żandarmeria Wojskowa przekazywała, że w wyniku działań, realizowanych wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Policji w Poznaniu, zatrzymano osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Warszawie.

W piątek rzecznik stołecznej prokuratury poinformował, że sprawą zajmuje się dział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa - Ursynów. I ujawnił więcej szczegółów.

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Pakunek z napisem "broń chemiczna"

Jak podał prokurator Skiba, śledztwo prowadzone jest przeciwko Wojciechowi S., podejrzanemu o to, że 1 czerwca "stworzył sytuację mającą wywołać przekonanie o zagrożeniu życia i zdrowia wielu osób, poprzez nadanie 27 maja z Urzędu Pocztowego numer 2 w Poznaniu do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przesyłki z opisanym w jej wnętrzu pakunkiem o treści 'broń chemiczna', czym wywołał czynności instytucji użyteczności publicznej i organów ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego i zdrowia w postaci ewakuacji budynku KG ŻW oraz przeprowadzenia stosownych sprawdzeń przez właściwe służby".

Jak zaznaczył rzecznik prokuratury "podejrzany po przedstawieniu zarzutów, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień".

Trzy miesiące aresztu dla Wojciecha S.

O tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące zdecydował Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Żandarmeria WojskowaPrzestępczość w Warszawie
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
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