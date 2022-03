Arena Ursynów schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. Na boisku stoją już łóżka polowe

"Arena Ursynów. Szykujemy kolejny punkt. Na razie jako rezerwa z nadzieją, że nie będzie potrzebny (choć nikłą) 240 łóżek" - napisał we wtorek na Twitterze burmistrz Ursynowa Robert Kempa. Do wpisu dodał zdjęcia przedstawiające płytę boiska zastawioną rzędami łóżek polowych i krzeseł. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji poinformowało, że od 1 marca obiekt będzie nieczynny do odwołania. W mediach społecznościowych wyjaśniono, że Arena Ursynów stała się miejscem, w którym schronienie znajdzie kolejna grupa uchodźców z Ukrainy.

Jednocześnie operator obiektu zaapelował do mieszkańców dzielnicy o przynoszenie w ramach pomocy żywności i środków higienicznych. W poście wskazano, jakie przedmioty należy przekazywać - chodzi między innymi o: wodę w małych butelkach, soki i napoje dla dzieci, środki higieny osobistej dla kobiet i dzieci, żele pod prysznic, szampony i kremy, pasty, szczoteczki do zębów, gotowe słoiczki dla dzieci, ręczniki papierowe, mydło w płynie, chusteczki higieniczne, gry, puzzle, kredki, bloki i zabawki dla dzieci.

Hala Ursynów: odwołane wydarzenia sportowe

Punkt informacyjny w Arenie Ursynów

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk poinformowała we wtorek, że w związku z dużą liczbą osób odwiedzających punkt dla osób przybywających z Ukrainy do Polski w Pałacu Kultury i Nauki zostanie on przeniesiony do hali sportowej - Arena Ursynów.