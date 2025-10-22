Logo TVN Warszawa
Warszawa
Ursynów

Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz

Arena Ursynów przejdzie modernizację
Na Ursynowie powstaje rolkowisko
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Arena Ursynów powiększy się o dodatkową trybunę. Obiekt z lat 90. zyska zaplecze z szatniami, odnową biologiczną czy pomieszczeniem odpraw, a także nową klimatyzację. Urzędnicy złożyli wniosek o pozwolenie na budowę. Zakładają, że uzyskają je na początku przyszłego roku.

Stołeczny ratusz poinformował o planie modernizacji Areny Ursynów, czyli hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Pileckiego. Obiekt powstał w 1998 roku. Plan zakłada, że po jego wschodniej stronie zostanie dobudowana trybuna. Na widowni znajdzie się 500 nowych miejsc, dzięki czemu ich łączna liczba zwiększy się do 2662.

Trybuna zostanie wzniesiona na słupach, dzięki czemu pod nią zachowany zostanie przejazd samochodowy prowadzący na parking w poziomie piwnicy. Nowa część hali będzie mieć niezależny hol z szatnią, zapleczem sanitarnym i małą gastronomią, a dostęp do niej zapewnią zewnętrzne schody i winda.

Urzędnicy zapowiedzieli, że modernizacja obejmie również nowe trybuny teleskopowe po obu stronach boiska oraz składaną trybunę mobilną.

Arena Ursynów przejdzie modernizację
Odnowią zaplecze sportowe i pomieszczenia służbowe

Przebudowana zostanie także część zaplecza sportowego i administracyjnego. Znajdą się tam szatnie, natryski, pomieszczenia odnowy biologicznej, sale odpraw przedmeczowych i pokoje rekreacji po zawodach.

"Architekci przewidzieli również dodatkowy strop, który pozwolił wydzielić nowe powierzchnie użytkowe na wyższej kondygnacji, oddzielając strefy funkcjonalne i lepiej wykorzystując przestrzeń" - zaznaczył ratusz.

Całkowita powierzchnia rozbudowy wyniesie około 560 metrów kwadratowych.

Arena Ursynów przejdzie modernizację
Nowe wejście i otoczenie hali

Zmieni się także otoczenie hali. W ramach inwestycji przewidziano nowe miejsca parkingowe oraz wytyczenie drogi pożarowej o szerokości czterech metrów. Zmienione zostanie także oświetlenie zewnętrzne - dotychczasowe niskie lampy zastąpią nowoczesne oprawy LED montowane pod stropem nad przejazdami.

Przy wejściu na nową trybunę powstanie klomb z zielenią wysoką, krzewami ozdobnymi i iluminacją.

Powstaną nowy hol wejściowy i foyer.

Projekt zakłada wprowadzenie nowych instalacji wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych.

Arena Ursynów przejdzie modernizację
Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony 22 września. Zakłada się, że w pierwszym kwartale 2026 roku miasto uzyska prawomocne pozwolenie na rozbudowę i modernizację obiektu. Do tego czasu planowane jest opracowanie kompletu projektów wykonawczych oraz koncepcji aranżacji wnętrz.

Inwestycję prowadzi Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji. 

Piotr Bakalarski
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Urząd m.st. Warszawy

Inwestycje w Warszawie Sport Architektura i design
