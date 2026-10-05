Ursynów Zadzwonił i powiedział, że podłożył bombę w samolocie. To 15-latek Oprac. Alicja Glinianowicz |

Samolot zawrócił na Lotnisko Chopina przez zadymienie na pokładzie (wideo archiwalne, ilsutracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

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Do zdarzenia doszło pod koniec września. Służby zostały zawiadomione o rzekomym podłożeniu ładunku wybuchowego w jednym z samolotów na warszawskim lotnisku. Dzwonił niezidentyfikowany mężczyzna.

"Rozmówca nie potrafił wskazać, którego konkretnie samolotu dotyczy zagrożenie. Nie podał również motywu swojego działania" - opisała asp. szt. Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

"Nie potrafił wskazać, którego samolotu dotyczy zagrożenie"

Informacja została potraktowana poważnie. Sprawą zajęli się policjanci z Mokotowa. Analizowali dane telekomunikacyjne. Z ustaleń wynikało między innymi, że połączenie zostało wykonane z numeru zastrzeżonego, a numer telefonu podany podczas rozmowy najprawdopodobniej został wymyślony i miał utrudnić identyfikację sprawcy.

Ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy poza Warszawę - do województwa podlaskiego.

Zatrzymali 15-latka w ośrodku wychowawczym

Policjanci pojechali do jednej z tamtejszych placówek wychowawczych. "Na miejscu zatrzymali 15-letniego podopiecznego ośrodka, podejrzewanego o przekazanie fałszywej informacji o zagrożeniu" - przyznała rzeczniczka mokotowskiej komendy.

Funkcjonariusze przejęli należący do nastolatka telefon komórkowy.

Prowadzona sprawa dotyczy czynu z art. 224a paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi o zawiadomieniu o nieistniejącym zagrożeniu, wywołując działania instytucji lub organów mające na celu jego usunięcie.