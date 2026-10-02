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Ursynów

Afera w Szpitalu Południowym. Jest nowe śledztwo prokuratury

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Warszawski Szpital Południowy
Prokuratura o prosektorium Szpitala Południowego i czynnościach sprawdzających
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
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Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła kolejne śledztwo dotyczące działania prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Sprawa trafiła tam z prokuratury rejonowej. Śledczy prześwietlają zdarzenia z ostatnich pięciu lat.

- Nowe śledztwo zostało wszczęte 18 września i dotyczy nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Trwają czynności - przekazał nam prokurator Piotr Antonii Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. I potwierdził, że śledztwo zostało zabrane z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Śledczy nie podają na razie szczegółowych informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, mają zostać przekazane w połowie miesiąca.

Z ustaleń portalu Onet, który pierwszy poinformował o śledztwie, wynika, że uwaga śledczych skupia się na zdarzeniach, które miały mieć miejsce w prosektorium ursynowskiej placówki między lutym 2021 a lipcem 2026 roku. Działania prokuratury dotyczą możliwości żądania i przyjmowania korzyści majątkowych przez koordynatora szpitalnego prosektorium, jak również znieważania zwłok.

Na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów.

Afera w Szpitalu Południowym

W sprawie Szpitala Południowego prokuratura prowadzi także dwa inne śledztwa. Jedno dotyczy byłego koordynatora SOR Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera i wiąże się z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Drugie śledztwo jest znacznie szersze i obejmuje pracowników szpitala oraz urzędników ratusza. Dotyczy ono niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru nad pracą, między innymi na SOR.

Prokuratura informowała, że chodzi również o możliwe nieprawidłowości w zakresie zawierania umów, weryfikacji składanych faktur i doprowadzenia do wypłacania pieniędzy "w zawyżonej wartości".

Źródło: Onet.pl, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ProkuraturaProkuratura OkręgowaSzpitalZdrowie
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