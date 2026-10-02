Ursynów Afera w Szpitalu Południowym. Jest nowe śledztwo prokuratury Alicja Glinianowicz |

Prokuratura o prosektorium Szpitala Południowego i czynnościach sprawdzających Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Nowe śledztwo zostało wszczęte 18 września i dotyczy nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego. Trwają czynności - przekazał nam prokurator Piotr Antonii Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. I potwierdził, że śledztwo zostało zabrane z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Śledczy nie podają na razie szczegółowych informacji, dotyczących prowadzonego postępowania, mają zostać przekazane w połowie miesiąca.

Z ustaleń portalu Onet, który pierwszy poinformował o śledztwie, wynika, że uwaga śledczych skupia się na zdarzeniach, które miały mieć miejsce w prosektorium ursynowskiej placówki między lutym 2021 a lipcem 2026 roku. Działania prokuratury dotyczą możliwości żądania i przyjmowania korzyści majątkowych przez koordynatora szpitalnego prosektorium, jak również znieważania zwłok.

Na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów.

Afera w Szpitalu Południowym

W sprawie Szpitala Południowego prokuratura prowadzi także dwa inne śledztwa. Jedno dotyczy byłego koordynatora SOR Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera i wiąże się z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Drugie śledztwo jest znacznie szersze i obejmuje pracowników szpitala oraz urzędników ratusza. Dotyczy ono niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru nad pracą, między innymi na SOR.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Afera w Szpitalu Południowym. Placówka odesłała Kacprzykowi pół miliona złotych

Prokuratura informowała, że chodzi również o możliwe nieprawidłowości w zakresie zawierania umów, weryfikacji składanych faktur i doprowadzenia do wypłacania pieniędzy "w zawyżonej wartości".