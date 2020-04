Chciał pozbyć się samochodu, który się psuł. Policja: sfingował jego kradzież

Miał problemy finansowe

Rzecznik przekazał, że podczas rozmowy z oficerem dyżurnym 49-latek powiedział, że kilka dni wcześniej zaparkował samochód na swoim miejscu w garażu podziemnym. Według opowieści mężczyzny, kiedy przyszedł do auta, a było to chwilę przed zgłoszeniem, okazało się, że nissana nie ma.

Jednak, jak wskazał - policjantom z warszawskiego Ursynowa od początku nie zgadzały się detale tej sprawy. - Wzięli więc pod lupę zgłaszającego i zaczęli dochodzić, co tak naprawdę się wydarzyło. Okazało się, że zgłoszenie było sfingowanie i miało na celu podreperowanie budżetu 49-latka, który miał kłopoty finansowe. Psujący się samochód przysparzał mu jedynie problemów - podał policjant.

Znajomy mechanik i jego syn mieli pozbyć się samochodu

Według ustaleń śledczych mężczyzna kilka dni przed zgłoszeniem zlecił pozbycie się samochodu znajomemu mechanikowi. - 38-latek, widząc w tym zysk również dla siebie, przyjął zlecenie, angażując w to również swojego 19-letniego syna - dodał Koniuszy.

Jako pierwszy został zatrzymany właściciel nissana. - Mężczyzna przyznał się do tego, że jego zawiadomienie było fałszywe - podkreślił policjant. 49-latek usłyszał zarzuty zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie, składania fałszywych zeznań oraz spowodowania zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania. Za zarzucane czyny może grozić nawet do pięciu lat więzienia.