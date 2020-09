18-latek podejrzany o atak na tle narodowościowym

Ursynowscy funkcjonariusze zatrzymali 18-latka podejrzanego o znieważenie na tle narodowościowym. Według policji ofiarą agresji padł mężczyzna pochodzenia hinduskiego. - Napastnik próbował wmówić policjantom, że to on został napadnięty przez pokrzywdzonego i nie rozumie, dlaczego ktoś wezwał policję - relacjonuje Robert Koniuszy z ursynowskiej komendy.

"Pokrzywdzony rozmawiał przez telefon z partnerką. W pewnym momencie podszedł do niego osiemnastolatek i z agresją zaczął kierować do niego słowa wulgarne, wyrażające nienawiść do jego pochodzenia oraz koloru skóry. Do obelg dorzucił jeszcze kilka - ciosów i kazał pokrzywdzonemu wynosić się z kraju – poinformował Koniuszy.