Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

W warszawskich parkach pojawiają się śnieżne rzeźby

Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Śnieżne rzeźby na Puławskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Utrzymujące się od wielu dni w Warszawie mroźna aura oraz spora ilość śniegu sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu takim jak lepienie bałwana. Takich zwyczajnych z nosem zrobionym z marchewki można spotkać wiele, ale powstały też i prawdziwe śnieżne dzieła sztuki.

Kilkanaście dni temu w parku linearnym nad Południową Obwodnicą Warszawy na Ursynowie pojawiły się trzy śnieżne rzeźby. To dwie postacie ludzkie siedzące na ławeczkach przy stoliku oraz pies. W ciągu kilkunastu godzin zdjęcia niezwykłych rzeźb obiegły media społecznościowe.

Spontaniczna akcja

Nam udało się porozmawiać z ich autorem. Jak przekonuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Krzysztof Wot, mieszkaniec Ursynowa, była to czysto spontaniczna i rozrywkowa akcja.

- Od rana 1 stycznia panowały świetne warunki do lepienia bałwanków. Razem z moją ośmioletnią córką Hanią postanowiliśmy skorzystać również z tej możliwości i rano ulepiliśmy pierwszą naszą śnieżną rzeźbę. Natomiast wieczorem podczas spaceru spontanicznie zaczęliśmy lepić naszego psa Skipera. Udało się po dwóch godzinach, a reakcje osób przechodzących przez park linearny na Ursynowie były bardzo pozytywne - opowiada Krzysztof Wot.

Autor rzeźb, postanowił po powrocie do domu umieścić zdjęcia dzieła na osiedlowym forum - Obywatele Ursynowa.

- Zwykle jest to miejsce, gdzie zamieszczamy problemy dnia codziennego. Tym razem post okazał się bardzo popularny, a reakcje przeszły nasze oczekiwania. Po pierwszej dobie było już ponad 10 tysięcy reakcji. Byliśmy bardzo zaskoczeni skalą tego zjawiska i pozytywnym odzewem. Ponieważ lubimy rodzinnie bawić się i robić ciekawe rzeczy, postanowiliśmy razem z moją żoną następnego dnia w podziękowaniu za taką pozytywną falę energii wyrzeźbić dodatkowe dwie postacie siedzące w parku przy stoliku - mówi pan Krzysztof.

Zdradza też, że w związku z dziełem jego rodziny, powstała legenda głosząca, że kto usiądzie z tymi rzeźbami przy stole, tego czeka pomyślność w 2026 roku.

Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Źródło: Krzysztof Wot
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Źródło: Krzysztof Wot
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Źródło: Krzysztof Wot
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Rzeźby śnieżne w parku linearnym nad POW
Źródło: Krzysztof Wot

Podobnych, śnieżnych posągów w Warszawie pojawiło się w ostatnich dniach co najmniej kilka. Reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk jedno z dzieł zlokalizował na Mokotowie przy ulicy Puławskiej. Tam na ławce siedzi, przytulona do siebie rodzinka bałwanów.

Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Rodzina bałwanów na ławce przy Puławskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Z kolei w Parku Olszyna na Bielanach cieszy oko znana z baśni Braci Grimm Roszpunka.

Śnieżna Roszpunka w Parku Olszyna
Śnieżna Roszpunka w Parku Olszyna
Śnieżna Roszpunka w Parku Olszyna
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Śnieżna Roszpunka w Parku Olszyna
Śnieżna Roszpunka w Parku Olszyna
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Śnieżna Roszpunka w Parku Olszyna
Śnieżna Roszpunka w Parku Olszyna
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

To nie koniec zimy

Synoptycy twierdzą, że to jeszcze nie koniec mroźnych dni. Do części kraju przyszła odwilż, ale ocieplenie nie potrwa długo. W kolejnych dniach aurę w Polsce będą kształtować wyże znad Rosji, które przyniosą mróz w większości kraju. Jak mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl, im bliżej końca stycznia, tym bardziej mroźna pogoda. Większość synoptyków, map i modeli jest zgodna, że mróz odżyje i to z większą siłą.

Niewykluczone, że w warszawskich parkach i zieleńcach pojawią się kolejne bajkowe postacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
ZimaŚniegWarszawa
Czytaj także:
Akcja strażaków w Józefowie
Ewakuacja 40 osób po pożarze. Do szpitala trafiła 16-latka
Okolice
Policja zlikwidowała nielegalną szwalnię
Policjanci zlikwidowali szwalnię, gdzie powstawały podróbki
Okolice
ferie zimowe (zdj. ilustracyjne)
Ferie w Warszawie i okolicach. Gdzie wybrać się z dziećmi?
Okolice
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na torach. Utrudnienia w ruchu pociągów
Okolice
W wyniku awarii wodociągowej powstało rozlewisko
Pękła magistrala wodociągowa. Woda zalała skwer
Pruszków
Zima w Warszawie
Dźwięki stolicy szkodzą mieszkańcom. Alarmujące wyniki raportu
Klaudia Kamieniarz
Pociąg Intercity, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Więcej pociągów na linii Warszawa-Radom
Okolice
WKD, Warszawska Kolej Dojazdowa
Pociągi WKD będą dojeżdżały tylko do Dworca Zachodniego
Okolice
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant komendy głównej prowadził auto. Jest reakcja
Akcja służb w Mławie
Dwie ofiary zawalonej hali. Biegły ustalił przyczynę katastrofy
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o rozbój z użyciem noża
Groził nastolatkom nożem. Jeden stracił drogą kurtkę
Praga Południe
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Wysyłali paczki z materiałami wybuchowymi. Odpowiedzą za sabotaż
Okolice
Wypadek w Markach
Zderzenie autobusu z samochodem. Ranny pasażer zmarł w szpitalu
Okolice
Pierwsza w Polsce specjalistyczna karetka weterynaryjna
Pierwsza w Polsce karetka do ratowania zwierząt
Włochy
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Związek piłkarski zawiesił działacza podejrzanego o gwałty
Okolice
Rzeźba "Cień" Idy Karkoszki na wystawie "Niech nas widzą!"
Kiedyś obraz, dziś Instagram. Malarstwo i rzeźba na równi z Diorem
Martyna Nowosielska-Krassowska
Protest mieszkańców przeciwko budowie autostrady A50
"My się łatwo nie poddamy, naszych działek nie oddamy"
Zagubiony senior błąkał się po Pradze
Zagubiony senior spacerował w samej koszuli w mroźny dzień
Praga Północ
Próbował przemycić ponad 70 kilogramów narkotyków
Ponad 70 kilogramów liści odurzającej rośliny przejęte na lotnisku
Włochy
Student UW zbudował igloo
Student Uniwersytetu Warszawskiego zbudował "śnieżną mikrokawalerkę"
Ochota
Nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa
Wyrzucił z auta sejf z gotówką
Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Skargi na firmę zatrudniającą obsługę i zerwana umowa
Dariusz Gałązka
Dzik na trasie Siekierkowskiej, Warszawa
Dzik biegał między autami, kierowcy musieli zwolnić
Praga Południe
PPL chce przejąć lotnisko w Modlinie (zdjęcie ilustracyjne)
Polskie Porty Lotnicze chcą przejąć lotnisko w Modlinie
Okolice
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Pan Mieczysław od 15 lat żyje w jamie nad Wisłą
Praga Północ
Pięć dzieł Andy'ego Warhola w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dzieł Andy'ego Warhola
Młody łoś z plastikową huśtawką
Młody łoś z dziecięcą huśtawką na porożu. Apel leśników
Okolice
Zima na Lotnisku Chopina
Kosztowna zima dla Lotniska Chopina. Wydali już 14 millionów
Włochy
Blisko godzinę walczyli o życie ciężko wychłodzonego mężczyzny
"To były minuty, a wydawały się wiecznością". Dramatyczna walka o życie
Wawer
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Tramwaj z Dworca Zachodniego na Wolę coraz bliżej. Jest ważna umowa
Wola

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki