Ursynów W nocy zamkną tunel Południowej Obwodnicy Warszawy Oprac. Katarzyna Kędra |

Ćwiczenia służb w tunelu POW (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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Jak podaje w komunikacie na ten temat Komenda Stołeczna Policji, w działaniach pod nazwą "TUNEL POW 2026" udział wezmą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz funkcjonariusze innych komórek stołecznego garnizonu.

Sprawdzą poziom przygotowania służb do wypadków

"Ich udział wynika z ustawowych zadań policji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz utrzymaniem porządku publicznego w miejscu zdarzenia. Ćwiczenia stanowią istotny element szkolenia funkcjonariuszy, pozwalając na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć teoretycznych" - wyjaśnia policja.

Ćwiczenia służb w tunelu POW Ćwiczenia w tunelu POW Źródło zdjęcia: GDDKiA Ćwiczenia w tunelu POW Źródło zdjęcia: GDDKiA Ćwiczenia w tunelu POW Źródło zdjęcia: GDDKiA

Według KSP przedsięwzięcie pozwoli sprawdzić poziom przygotowani służb i instytucji do prowadzenia działań w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Istotnym elementem treningu będzie weryfikacja współpracy na miejscu symulowanego zdarzenia. "Uczestnictwo policjantów warszawskiej 'drogówki' pozwoli też na wypracowanie nawyków skutecznego działania, w razie skierowania sił Komendy Stołecznej Policji do działań w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia bezpieczeństwa zaistniałego w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy" - czytamy.

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Organizatorem przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W ćwiczeniach oprócz policjantów, wezmą udział również zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy.

"Zaplanowane ćwiczenia wiążą się z koniecznością czasowego zamknięcia tunelu, co może skutkować utrudnieniami w ruchu drogowym w tym rejonie" - zastrzega KSP.

Tunel zostanie zamknięty o północy z 15 na 16 lipca.