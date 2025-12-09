Zeskoczył z lawety wprost pod ciężarówkę. Nagranie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na S2 Źródło: tvn24.pl/Stop Cham

Do zdarzenia, jak wynika z opisu filmu, doszło w poniedziałek, 1 grudnia. Autor filmu opublikowanego na profilu Stop Cham twierdzi, że jechał tylko około 60 kilometrów na godzinę i najprawdopodobniej to umożliwiło szybką reakcję i uratowanie nieodpowiedzialnego mężczyzny, który nagle pojawił się na trasie ciężarówki.

Na filmie widać dokładną sekwencję zdarzeń - osoba stojąca na platformie załadunkowej zeskakuje na lewą stronę. Ląduje na końcówce zanikającego pasa, ale z rozpędu robi jeszcze parę kroków przed siebie, w ten sposób znajduje się na pasie, którym jechał autor filmu.

Mało brakowało

Nieświadomy zagrożenia mężczyzna obraca się tyłem do nadciągającej ciężarówki i niewzruszony stoi przyglądając się, jak mężczyzna w odblaskowej kamizelce zabezpiecza załadowany na lawecie samochód osobowy. W tym samym czasie autor filmu wykonuje rozpaczliwy manewr, żeby nie potrącić pieszego. Najpierw mocno hamuje (co widać na nagraniu), a potem zjeżdża na środkowy pas drogi ekspresowej.

Samo w sobie jest to niebezpieczne - po pierwsze dlatego, że jeszcze chwilę wcześniej w miejscu, gdzie chciał uciekać autor nagrania, jechała inna ciężarówka. Po drugie - nagła zmiana pasa przy niewielkiej prędkości stanowiła zagrożenie dla innych kierowców, którzy mogli nie spodziewać się takiego zachowania.

Ostatecznie jednak do wypadku nie doszło, a film pokazujemy ku przestrodze.

