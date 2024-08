Po urlopie w bagażu znalazła pasażera na gapę

Koniec sierpnia to zwykle czas poszukiwania ostatnich alternatyw wakacyjnych wyjazdów. Do bagażu wracających z urlopu warszawianki zakradł się pasażer na gapę. Podczas rozpakowywania bagaży zobaczyła, że coś się w nim rusza, a gdy stwierdziła, że to krab, wezwała ekopatrol straży miejskiej.