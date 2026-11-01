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Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Wyjaśnienie policji i głos z MSWiA

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Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Trwa akcja "Znicz"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Stargard
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Przy jednym z warszawskich cmentarzy funkcjonariusze zatrzymali męża Danuty Holeckiej. Policja wyjaśniła, dlaczego użyto wobec niego kajdanek, a głos zabrała też rzeczniczka prasowa MSWiA.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę po południu w rejonie cmentarza przy ul. Fosa na warszawskim Służewcu. TV Republika, której pracownicą jest Holecka, twierdziła, że rzekomo doszło do tego bez powodu.

Policjanci wydali komunikat w tej sprawie. Przekazali, że przyczyną interwencji "było naruszenie przepisów ruchu drogowego".

"Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 'zakaz ruchu w obu kierunkach'. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych" - przekazano w komunikacie.

"W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się" - czytamy.

"Podkreślamy, że interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności. Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia" - dodano w komunikacie policji.

Do sprawy odniosła się również Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa i dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA.

"W związku z interwencją (...) przy cmentarzu na Służewcu informuję, że Policja nie interweniowała dlatego, że ktoś zaparkował przy cmentarzu. Mężczyzna zaparkował w miejscu niedozwolonym, a gdy funkcjonariusze próbowali go pouczyć, nie reagował na ich polecenia. Został więc zabrany do radiowozu w celu ustalenia tożsamości" - napisała w serwisie X.

Rzeczniczka prasowa MSWiA dodała, że "przedstawianie tej interwencji jako ataku na rodzinę, pomija jej istotne okoliczności i jest manipulacją. Prawo obowiązuje każdego, również rodzinę pracownika TV Republika".

Trwa postępowanie wyjaśniające. Poza wydanym komunikatem, służby nie przekazują szczegółowych informacji na temat tej sprawy.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaCmentarze
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