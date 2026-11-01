Interwencja wobec męża Danuty Holeckiej. Wyjaśnienie policji i głos z MSWiA
Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę po południu w rejonie cmentarza przy ul. Fosa na warszawskim Służewcu. TV Republika, której pracownicą jest Holecka, twierdziła, że rzekomo doszło do tego bez powodu.
Policjanci wydali komunikat w tej sprawie. Przekazali, że przyczyną interwencji "było naruszenie przepisów ruchu drogowego".
"Kierujący samochodem wjechał w obszar objęty znakiem B-1 'zakaz ruchu w obu kierunkach'. Podczas interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i odmówił podania swoich danych osobowych" - przekazano w komunikacie.
"W związku z jego zachowaniem policjanci zastosowali kajdanki, aby zapobiec samowolnemu oddaleniu się" - czytamy.
"Podkreślamy, że interwencja była następstwem stwierdzonego naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz zachowania kierującego podczas podejmowanych przez policjantów czynności. Nie miała żadnego związku z tożsamością pasażerów samochodu ani wykonywaną przez nich działalnością zawodową. Informacje przedstawiające interwencję jako podjętą bez uzasadnionej przyczyny są niezgodne z ustalonym przebiegiem zdarzenia" - dodano w komunikacie policji.
Do sprawy odniosła się również Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa i dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA.
"W związku z interwencją (...) przy cmentarzu na Służewcu informuję, że Policja nie interweniowała dlatego, że ktoś zaparkował przy cmentarzu. Mężczyzna zaparkował w miejscu niedozwolonym, a gdy funkcjonariusze próbowali go pouczyć, nie reagował na ich polecenia. Został więc zabrany do radiowozu w celu ustalenia tożsamości" - napisała w serwisie X.
Rzeczniczka prasowa MSWiA dodała, że "przedstawianie tej interwencji jako ataku na rodzinę, pomija jej istotne okoliczności i jest manipulacją. Prawo obowiązuje każdego, również rodzinę pracownika TV Republika".
Trwa postępowanie wyjaśniające. Poza wydanym komunikatem, służby nie przekazują szczegółowych informacji na temat tej sprawy.