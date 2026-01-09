Kierowcy informują nas o utrudnieniach przy zjeździe z Południowej Obwodnicy Warszawy na ulicę Puławską. Samochody stoją w korku w kierunku Raszyna.
Policja potwierdza, że doszło tam do wypadku, który wygenerował duże korki.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 14.32. Na trasie S2 w kierunku Poznania, na 469. kilometrze, doszło do zderzenia trzech pojazdów. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba, kobieta, została przetransportowana do szpitala - przekazał nam Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
Policjant zastrzega, że występują duże utrudnienia w ruchu. Zablokowane są trzy lewe pasy, a dwa są drożne dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje z kolei, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 18.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl