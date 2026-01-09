Logo TVN Warszawa
Ursynów

Zablokowane pasy, ranna kobieta i korek na S2 po zderzeniu trzech aut

Na Południowej Obwodnicy Warszawy, pomiędzy węzłami Puławska i Lotnisko, zderzyły się trzy samochody. W wypadku ranna została jedna osoba. Są spore utrudnienia w ruchu w kierunku Poznania.

Kierowcy informują nas o utrudnieniach przy zjeździe z Południowej Obwodnicy Warszawy na ulicę Puławską. Samochody stoją w korku w kierunku Raszyna.

Policja potwierdza, że doszło tam do wypadku, który wygenerował duże korki.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o 14.32. Na trasie S2 w kierunku Poznania, na 469. kilometrze, doszło do zderzenia trzech pojazdów. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba, kobieta, została przetransportowana do szpitala - przekazał nam Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Policjant zastrzega, że występują duże utrudnienia w ruchu. Zablokowane są trzy lewe pasy, a dwa są drożne dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje z kolei, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 18.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

