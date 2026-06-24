Ursynów Reakcja Rafała Trzaskowskiego po wywiadzie z byłym ordynatorem. "Zwrócę się do Prokuratora Generalnego" Oprac. Dariusz Gałązka |

Dwa postępowania ws. nadużyć w Szpitalu Południowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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"Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero (…) dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie zatrudnienia w tym szpitalu obu wymienionych lekarzy zwrócę się jutro z wnioskiem do Prokuratora Generalnego o pilne podjęcie przez prokuraturę stosownych czynności wyjaśniających" – napisał Trzaskowski we wtorek późnym wieczorem na platformie X.

Wobec treści wywiadu udzielonego w dniu 23 czerwca 2026 r. przez dr Emilia Jędrzejewskiego w Kanale Zero redaktorowi Krzysztofowi Stanowskiemu dotyczącego rzekomych wydarzeń, które miały mieć miejsce w Warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem dr Dawida Kacprzyka w okresie… — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 23, 2026 Rozwiń

Były ordynator o błędach medycznych

Były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym Emil Jędrzejewski stwierdził m.in., że na SOR szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej.

Według portalu zero.pl w czerwcu 2025 roku ówczesny ordynator oddziału chirurgii informował zarząd i radę nadzorczą szpitala o możliwych nieprawidłowościach w pracy Dawida Kacprzyka. Bez reakcji. Chciał się spotkać z Rafałem Trzaskowskim, ale ten odmówił i poprosił o informację na piśmie. Według autorów artykułu, miał ją dostać w lipcu, czemu ratusz zaprzeczył. "Taki dokument ani do Urzędu m.st. Warszawy, ani do Prezydenta m.st. Warszawy nie wpłynął. To nieprawdziwa informacja" - przekazała mediom w ubiegłym tygodniu Marzena Gawkowska z urzędu miasta.

We wrześniu ordynatora zwolniono z pracy. Oficjalnym powodem, jak czytamy na zero.pl, były zaległości w przekazywaniu dokumentacji Narodowemu Funduszowi Zdrowia i zgubienie depozytu jednego z pacjentów.

"Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania"

W piątek prezydent Warszawy odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Napisał, że dostaje codziennie setki wiadomości z przeróżnych źródeł.

"Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa albo poważnych nieprawidłowościach, powinien skorzystać z formalnych ścieżek: pisemnego zawiadomienia właściwych organów, w tym prokuratury, albo procedury zgłoszeń dla sygnalistów. Wtedy sprawa jest rejestrowana, trafia do właściwej instytucji, ma osobę odpowiedzialną i termin dalszych działań" - skomentował Trzaskowski. "Z mojej wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem" - dodał.

W późniejszym wpisie na portalu X Trzaskowski zaznaczył: "Nieprawdą jest, że od 19 lipca 2025 r. wiedziałem o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Fakt, że ktoś wysłał wiadomość na komunikatorze internetowym, w zalewie setek innych nieprzeczytanych wiadomości, nie jest równoznaczny z tym, że wiadomość została przeczytana przez adresata. Dlatego tak ważna jest droga formalna".