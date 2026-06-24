Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Prokuratura badała 12 spraw zgonów w Szpitalu Południowym. Ma wrócić do tych umorzonych

|
Warszawski Szpital Południowy
Waldemar Żurek o sprawach zgonów w Szpitalu Południowym zarejestrowanych w prokuraturze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Od 2023 roku w prokuraturze zarejestrowano 12 spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym - poinformował Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Większość zostało umorzonych lub odmówiono wszczęcia postępowania. W środę odbędzie się przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii, który nagłośnił nieprawidłowości w placówce.

Minister sprawiedliwości odniósł się podczas konferencji prasowej do informacji, które we wtorek wieczorem przedstawił w wywiadzie w Kanale Zero były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. Lekarz stwierdził, że na SOR, którego koordynatorem był Dawid Kacprzyk, procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów.

- Dziś o godzinie 12 w prokuraturze będzie przesłuchiwany pan doktor Emil Jędrzejewski, (...) w jednym z kanałów opowiadał o sytuacjach patologicznych, gdzie miało dochodzić do zgonów pacjentów z uwagi na nieprawidłowości, jakie miały miejsce w szpitalu - zapowiedział Waldemar Żurek.

12 zgonów w Szpitalu Południowym w prokuraturze

Żurek przypomniał, że toczy się już śledztwo dotyczące działań Dawida Kacprzyka. Przekazał również, co śledczy robią w zakresie wyjaśnienia sprawy.

- Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania, które były w prokuraturze. Ale pamiętajmy o tym, że nie są to postępowania związane tylko z działalnością medyczną szpitala, ale również takie dotyczące gróźb czy przywłaszczeń - wyjaśnił Waldemar Żurek.

- Spraw dotyczących zgonów było 12 na przestrzeni tych lat - powiedział. Jak wyliczył, w trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. - Prokuratura prowadzi w tych sprawach postępowania - wskazał.

W przypadku SOR w prokuraturze było pięć spraw dotyczących narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W czterech przypadkach zostały już zakończone (trzy odmowy, jedno umorzenie). Jedna sprawa jest w toku.

Szef resortu sprawiedliwości ocenił jednak, że w szpitalu tej wielkości, te liczby nie odbiegają od normy. - Ale jeśli doszło tam do jakichkolwiek przykładów patologii, musimy to wyjaśnić w postępowaniu przygotowawczym - zastrzegł.

Żurek: wszystkie tezy wygłoszone w mediach będą sprawdzane

Waldemar Żurek zapowiedział, że sprawy, które zostały umorzone będą ponownie sprawdzane.

Szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że wszystkie tezy wygłoszone we wtorkowym wywiadzie udzielonym przez Emila Jędrzejewskiego będą sprawdzane. Choć - jak zauważył - lekarz nie wskazał konkretnych przypadków ani osób.

- Szpital w lipcu 2025 roku zwrócił się do pana doktora, w związku z tym, że pojawiło się pismo dotyczące nieprawidłowości w szpitalu. Pismo nie było podpisane, w związku z tym szpital zwrócił się do doktora Emila Jędrzejewskiego, aby je podpisał, ale też wskazał na okoliczności, sytuacje, osoby, po to, aby można było przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Z tego co wiem, nie było odpowiedzi na to pismo - powiedział Żurek.

Gdzie jest Dawid Kacprzyk?

W serii pytań dziennikarzy Waldemar Żurek był pytany o to, czy prokuratura wie, gdzie obecnie przebywa Dawid Kacprzyk. - Tego nie wiem, ale nie sądzę, żeby się ukrywał - odpowiedział prokurator generalny.

ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Donald Tusk
Skandal w Szpitalu Południowym. "Tusk wie, że może tę bombę rozbroić polityczną decyzją"
TVN24
21 min
Reportaż "Atak na Moskwę"
Premiera"Świat Rosjan się zawalił". Wojna przeszła do serca Rosji
TVN24
36 min
pc
Zwrot w sprawie cieśniny Ormuz. "Mamy poczucie chaosu ze strony USA"
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Waldemar ŻurekProkurator Generalny
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Warszawski Szpital Południowy
Reakcja Trzaskowskiego po wywiadzie z byłym ordynatorem
Ursynów
Policjanci z psem tropiącym w rejonie stacji Służew
Wtargnął do tunelu metra. Służby zamknęły 10 stacji
Komunikacja
Warszawski Szpital Południowy
Będzie wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu Dawida Kacprzyka
Klaudia Kamieniarz
Kierowcy ukarani za drift
Driftowali na osiedlowej ulicy. Kary nie unikną
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
Mieszkańcy mają dość piaskarek. Zapowiadają protest
Mokotów
Tunel metra (zdjęcie ilustracyjne)
Metro do Ursusa. Dwie oferty na przygotowanie dokumentacji
Ursus
W Zielonce utonął 15-latek
Pływał i nagle zniknął. Pod Warszawą utonął 15-latek
Zdarzenie drogowe w Wyszkowie (Mazowieckie)
Spowodował wypadek i uciekł. Na miejscu został pijany i ranny pasażer
SOR Szpitala Czerniakowskiego
Politycy odwołani z rad nadzorczych szpitali. Kto stracił stanowisko?
Klaudia Kamieniarz
Warszawski Szpital Południowy
Sprzeczne informacje o przelewach. Gdzie jest pół miliona od Kacprzyka?
Dariusz Gałązka
Rafał Trzaskowski uzyskał wotum zaufania
Dwie sesje rady miasta. Lewica przeciw absolutorium dla Trzaskowskiego
Śródmieście
Auto przewróciło się na bok
Jechał spokojnie środkowym pasem, nagle uderzyło go auto
Żoliborz
Zderzyły się dwa crossowe motocykle, nie żyje 18-latek
Zderzenie motocyklistów, nie żyje 18-latek. "Nie mieli na głowach kasków"
Zatrzymany mężczyzna
"Co chwilę podchodzili do bankomatu". Wpadli na gorącym uczynku
Bemowo
Nietrzeźwy i bez prawa jazdy wsiadł za kierownicę
Zapewniał, że za kierownicę nie wsiądzie. Po kilku minutach to zrobił
Wieżowiec Intraco wkrótce zniknie z krajobrazu miasta
Rozbierają wieżowiec, radna o "azbestowym pyle". Odpowiedź inwestora
Dariusz Gałązka
19 lat temu stracił wzrok. Dziś szkoli służby mundurowe i wychowuje syna
Bał się, że syn będzie się wstydził. "Dziś mówi, że jest ze mnie dumny"
Alicja Glinianowicz
Mężczyzna pokazał podrobiony paszport (zdj. ilusyracyjne)
Podrobiony paszport i nieudana próba ucieczki do Kanady przez Polskę
Włochy
Takie "pakunki" ktoś podrzucił w lesie
Toksyczne odpady w lasach, trzech oskarżonych
Tak ma wyglądać Krucza po przebudowie
Warszawska "La Rambla" bez ogródków gastronomicznych
Dariusz Gałązka
Trener wykorzystywał swojego podopiecznego. Sąd zaostrzył karę (zdjęcie ilustracyjne)
13-letni Kacper ważył niecałe 10 kilogramów. Nowa opinia biegłych
Warszawski Szpital Południowy
Dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego
Katarzyna Kędra
Prokuratorzy w Gdańsku i Siedlcach postawili zarzuty
Zostawili go bez ubrania na drodze. Zmarł z wychłodzenia. Troje oskarżonych
Ostrów Mazowiecka
Wisła w okolicach Mostu Gdańskiego
Kąpał się z kolegą w Wiśle, nagle zniknął. Poszukiwania 15-latka
Praga Północ
Warszawski Szpital Południowy
Zmiany po aferze. Szpital Południowy ma nową radę nadzorczą
Ursynów
Policjanci zatrzymali dwie osoby
Handel narkotykami w bramie. Diler i jego pomocnik zatrzymani
Praga Północ
Wraca pociąg Kolei Mazowieckich "Słoneczny"
Zawiozą do Gdyni i Ustki. Wracają pociągi "Słoneczne"
Komunikacja
Dawid Kacprzyk
Co dalej z karierą lekarską Dawida Kacprzyka. Stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej
Ursynów
Trwają poszukiwania napastnika
"Ciosów było co najmniej kilka". 49-latek poszukiwany
TVN24
Zderzenie z udziałem radiowozu na Świętokrzyskiej
Policjant rozbił radiowóz. Nie dostał nawet mandatu
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki