Ursynów Pożar busa na S2. Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy zamknięty

Jak zachować się, gdy dojdzie do zatoru lub wypadku? Źródło wideo: GDDKiA Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Informację o pożarze przed wjazdem do tunelu POW potwierdził nam Jacek Zakrzewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

- Pożar wybuchł w komorze silnika. Dwie osoby opuściły pojazd przed naszym przybyciem. Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej. Tunel w kierunku Terespola jest całkowicie zamknięty - powiedział strażak.

O utrudnieniach w tym miejscu ostrzega również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie powstało około godz. 14:50. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz."- podała GDDKiA.