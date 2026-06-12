Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ursynów

Pożar busa na S2. Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy zamknięty

Zderzenie w tunelu POW (zdjęcie ilustracyjne)
Jak zachować się, gdy dojdzie do zatoru lub wypadku?
Źródło wideo: GDDKiA
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Na trasie S2 doszło do pożaru samochodu typu bus. Tunel POW został zamknięty - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski.

Informację o pożarze przed wjazdem do tunelu POW potwierdził nam Jacek Zakrzewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

- Pożar wybuchł w komorze silnika. Dwie osoby opuściły pojazd przed naszym przybyciem. Na miejscu działają trzy zastępy straży pożarnej. Tunel w kierunku Terespola jest całkowicie zamknięty - powiedział strażak.

O utrudnieniach w tym miejscu ostrzega również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Utrudnienie powstało około godz. 14:50. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz."- podała GDDKiA.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
5 min
pc
Udawała rozmowę przez telefon? Dziennikarz zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał
TVN24
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
25 min
Patryk Jaki
Premiera"Nieprawdopodobna hucpa"? Za co Jakiemu grozi do 10 lat więzienia
TVN24
Udostępnij:
Czytaj także:
Dym z pożaru składowiska widać z kilku kilometrów
Znów pali się składowisko odpadów w Sokołowie
Okolice
Zarzuty za naklejki na samochodzie
Zarzuty za naklejki na aucie za złe parkowanie
Okolice
Zmodernizowana stacja Warszawa Wschodnia (wizualizacja)
Nowy tunel, łącznik z metrem i nowoczesne perony. Kolejowa rewolucja na Pradze
Praga Północ
Tragiczny wypadek w Zielonce
Dwie osoby zginęły, trzecia walczy o życie. Dlaczego dochodzi do takich tragedii?
Alicja Glinianowicz
Wieczór kawalerski i bójka w centrum
Wieczór kawalerski i bójka. Poszło o kobietę
Śródmieście
Studenci UW będą się uczyć Szpitalu Południowym
Radny zarobił blisko 1,6 miliona. Ma 29 lat, jest lekarzem w trakcie specjalizacji
Tomasz Mikulicz
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Weterani nie będą płacić za przejazdy komunikacją miejską
Komunikacja
Do ataków doszło przy ulicy Natolińskiej
Zaatakował mężczyznę na ulicy, w restauracji rzucał krzesłami i butelkami
Śródmieście
Nie każdy rower w świetle prawa jest rowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Jechał rowerem, czy motorowerem. To ma ustalić biegły
Okolice
SPPN będzie większa
Strefa płatnego parkowania będzie większa
Ulice
Zalany tunel pod Alejami Jerozolimskimi
Przejście podziemne zalane. Drogowcy o przyczynie
Ochota
"Pamiątkowy banknot"
Zapłaciła, by dostać pieniądze z "ubezpieczenia". Później obejrzała banknoty
Okolice
Parada Równości w Warszawie
W sobotę Parada Równości. Będą zamknięte ulice i zmiany w ruchu
Śródmieście
Drzwi mieszkania (ilustracyjne)
Chciała wynająć mieszkanie, straciła blisko 200 tysięcy
Okolice
Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Kierowca ciągnika Lamborghini był pijany i złamał zakaz. Idzie do więzienia
Okolice
Zderzenie z udziałem Porsche na A2
Zderzenie z Porsche na A2, są ranni
Okolice
Chłopiec sam wyszedł ze żłobka (zdj. ilustracyjne)
Żłobek "zgubił" dwulatka. Opiekunki nic nie zauważyły
Piastów
Testy na STP Mory
Testowali tory na bemowskim odcinku drugiej linii metra
Bemowo
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec poszukiwań 17-letniej Koreanki
Wilanów
Sytuacja na stołecznych ulicach
Deszczowa noc i poranek w Warszawie
Śródmieście
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Kolejny etap remontu w Alejach Jerozolimskich
Ochota
Próba przed premierą spektaklu "Urojenia"
"Manifest wolności i niezależności kobiet". Próba przed premierą "Urojeń"
Śródmieście
Most Poniatowskiego
Tragiczny wypadek przy Moście Poniatowskiego, nie żyje mężczyzna
Praga Południe
Mężczyźni skakali po zaparkowanych samochodach
Skakali po dachach zaparkowanych aut
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ratusz o efektach nocnej prohibicji
Praga Północ
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. 24 osoby z zarzutami
Okolice
Kraty, więzienie
Dziewięć miesięcy więzienia za złamanie zakazu
Okolice
Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki
"Substancja ta wyjątkowo szybko uzależnia". Zlikwidowali laboratorium
Okolice
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Pięciu w aucie, wszyscy pijani. Próbowali uciekać
Okolice
Doraźne prace remontowe przy torowisku w ciągu alei Waszyngtona
Mniej pasów ruchu, by ocalić zieleń. Tak zmieni się aleja Waszyngtona
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki