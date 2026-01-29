W mieszkaniu miał trzy kilogramy narkotyków

Policjanci zatrzymali pseudokibica podejrzanego o handel narkotykami Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Z ustaleń kryminalnych policji w Piasecznie wynikało, że 30-latek mieszkający na jednym z osiedli w Warszawie może posiadać i ukrywać znaczne ilości zabronionych substancji.

"Pojawili się więc w jego miejscu zamieszkania, by swoje ustalenia zweryfikować. W jednym z pokoi użytkowanych przez 30-latka kryminalni znaleźli torbę foliową z marihuaną, torbę zgrzewalną z kokainą, ecstasy, suszone grzyby halucynogenne, a także blisko 300 listków LSD. Mężczyzna miał również wagę laboratoryjną służącą do porcjowania narkotyków" – informuje podkom. Magdalena Gąsowska, oficer prasowy policji w Piasecznie.

W mieszkaniu policjanci znaleźli w sumie trzy kilogramy narkotyków Źródło: Policja Piaseczno

Został aresztowany

30-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Znalezione substancje trafiły do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, gdzie zostały przebadane.

"Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy" - dodaje podkom. Magdalena Gąsowska

Zatrzymali 30-latka, grozi mu 12 lat więzienia Źródło: Policja Piaseczno

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.

