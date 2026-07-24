Odprawy dla odwołanego zarządu Szpitala Południowego. Ratusz podał kwotę
Zarząd Szpitala Południowego został odwołany w czerwcu, gdy na jaw wyszły zarobki niespełna 30-letniego lekarza w trakcie specjalizacji Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u tej placówki, a także radnego Koalicji Obywatelskiej w Ursusie. W ubiegłym roku miał on zarobić łącznie 1,6 miliona złotych, głównie w Szpitalu Południowym oraz trzech innych placówkach.
Stanowiska straciły prezeska Anna Łukasiewicz i dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun, która była odpowiedzialna za zatwierdzanie grafików lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawianych przez niego faktur.
W czwartek stołeczny ratusz przekazał posłom Prawa i Sprawiedliwości Anicie Czerwińskiej i Jarosławowi Krajewskiemu informacje w sprawie odpraw dla zarządu.
Odprawy dla byłych członkiń zarządu
"Byłym członkom zarządu zostały wypłacone odprawy, zgodnie z postanowieniami zawartych z nim umów o świadczenie usług zarządzania" - odpowiedział wiceprezydent Tomasz Mencina, sprawujący nadzór nad miejskimi spółkami.
Obie odwołane członkinie otrzymały odprawy 22 czerwca. Wyniosły one 66 tysięcy złotych brutto dla prezeski zarządu i 63 tysiące złotych brutto dla dyrektorki ds. medycznych.
Wiceprezydent wyjaśnił, że podstawę ustalenia wysokości odpraw stanowi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Dodał, że zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu szpitala nie przewidują wypłaty świadczeń o charakterze odszkodowawczym lub kompensacyjnym w przypadku ich odwołania.
Zmiany personalne
Obecnie Szpital Południowy ma jednoosobowy zarząd. Od 18 czerwca jego prezeską jest Aneta Gomółka-Siembora.
W wyniku afery odwołana została także rada nadzorcza placówki. Zasiadali w niej burmistrz Ursynowa Robert Kempa, była wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra, Karolina Witkowska i Jerzy Sieńko. Od 22 czerwca ich miejsca zajmują urzędniczka Anna Walicka-Dąbrowska, radczyni prawna Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, ginekolog i położnik.
Zmiany personalne dotknęły też stołeczny ratusz. Ze swoich stanowisk zrezygnowały wiceprezydentki Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska, która odpowiadała za ochronę zdrowia.