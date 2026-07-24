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Odprawy dla odwołanego zarządu Szpitala Południowego. Ratusz podał kwotę

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Warszawski Szpital Południowy
Rafał Trzaskowski o decyzjach po wybuchu afery w Szpitalu Południowym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Zwolnione członkinie zarządu Szpitala Południowego otrzymały odprawy. Była prezeska i dyrektorka do spraw medycznych zainkasowały ponad 60 tysięcy złotych. Obie zostały odwołane w związku z nieprawidłowościami w placówce.

Zarząd Szpitala Południowego został odwołany w czerwcu, gdy na jaw wyszły zarobki niespełna 30-letniego lekarza w trakcie specjalizacji Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u tej placówki, a także radnego Koalicji Obywatelskiej w Ursusie. W ubiegłym roku miał on zarobić łącznie 1,6 miliona złotych, głównie w Szpitalu Południowym oraz trzech innych placówkach.

Stanowiska straciły prezeska Anna Łukasiewicz i dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun, która była odpowiedzialna za zatwierdzanie grafików lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawianych przez niego faktur.

W czwartek stołeczny ratusz przekazał posłom Prawa i Sprawiedliwości Anicie Czerwińskiej i Jarosławowi Krajewskiemu informacje w sprawie odpraw dla zarządu.  

Odprawy dla byłych członkiń zarządu

"Byłym członkom zarządu zostały wypłacone odprawy, zgodnie z postanowieniami zawartych z nim umów o świadczenie usług zarządzania" - odpowiedział wiceprezydent Tomasz Mencina, sprawujący nadzór nad miejskimi spółkami.  

Obie odwołane członkinie otrzymały odprawy 22 czerwca. Wyniosły one 66 tysięcy złotych brutto dla prezeski zarządu i 63 tysiące złotych brutto dla dyrektorki ds. medycznych.

Wiceprezydent wyjaśnił, że podstawę ustalenia wysokości odpraw stanowi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Dodał, że zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu szpitala nie przewidują wypłaty świadczeń o charakterze odszkodowawczym lub kompensacyjnym w przypadku ich odwołania.

Zmiany personalne

Obecnie Szpital Południowy ma jednoosobowy zarząd. Od 18 czerwca jego prezeską jest Aneta Gomółka-Siembora.

W wyniku afery odwołana została także rada nadzorcza placówki. Zasiadali w niej burmistrz Ursynowa Robert Kempa, była wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra, Karolina Witkowska i Jerzy Sieńko. Od 22 czerwca ich miejsca zajmują urzędniczka Anna Walicka-Dąbrowska, radczyni prawna Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, ginekolog i położnik.

Zmiany personalne dotknęły też stołeczny ratusz. Ze swoich stanowisk zrezygnowały wiceprezydentki Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska, która odpowiadała za ochronę zdrowia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Rafał TrzaskowskiLekarzeOchrona zdrowiaKoalicja ObywatelskaPrawo i Sprawiedliwość
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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