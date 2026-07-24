Ursynów Odprawy dla odwołanego zarządu Szpitala Południowego. Ratusz podał kwotę Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Rafał Trzaskowski o decyzjach po wybuchu afery w Szpitalu Południowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Zarząd Szpitala Południowego został odwołany w czerwcu, gdy na jaw wyszły zarobki niespełna 30-letniego lekarza w trakcie specjalizacji Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR-u tej placówki, a także radnego Koalicji Obywatelskiej w Ursusie. W ubiegłym roku miał on zarobić łącznie 1,6 miliona złotych, głównie w Szpitalu Południowym oraz trzech innych placówkach.

Stanowiska straciły prezeska Anna Łukasiewicz i dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun, która była odpowiedzialna za zatwierdzanie grafików lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawianych przez niego faktur.

W czwartek stołeczny ratusz przekazał posłom Prawa i Sprawiedliwości Anicie Czerwińskiej i Jarosławowi Krajewskiemu informacje w sprawie odpraw dla zarządu.

Odprawy dla byłych członkiń zarządu

"Byłym członkom zarządu zostały wypłacone odprawy, zgodnie z postanowieniami zawartych z nim umów o świadczenie usług zarządzania" - odpowiedział wiceprezydent Tomasz Mencina, sprawujący nadzór nad miejskimi spółkami.

UJAWNIAMY‼️ Mamy z @KrajewskiJarek odpowiedź na nasze pytania do R. Trzaskowskiego.

Zwolnione za nieprawidłowości Prezes i Członek zarządu Szpitala Południowego otrzymały po ponad 60.000 zł odprawy‼️

Co sądzicie o hipokryzji Trzaskowskiego? pic.twitter.com/oTwL51ra9d — Anita Czerwińska 🇵🇱✝️ (@A__Czerwinska) July 23, 2026 Rozwiń

Obie odwołane członkinie otrzymały odprawy 22 czerwca. Wyniosły one 66 tysięcy złotych brutto dla prezeski zarządu i 63 tysiące złotych brutto dla dyrektorki ds. medycznych.

Wiceprezydent wyjaśnił, że podstawę ustalenia wysokości odpraw stanowi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia. Dodał, że zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu szpitala nie przewidują wypłaty świadczeń o charakterze odszkodowawczym lub kompensacyjnym w przypadku ich odwołania.

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Zmiany personalne

Obecnie Szpital Południowy ma jednoosobowy zarząd. Od 18 czerwca jego prezeską jest Aneta Gomółka-Siembora.

W wyniku afery odwołana została także rada nadzorcza placówki. Zasiadali w niej burmistrz Ursynowa Robert Kempa, była wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra, Karolina Witkowska i Jerzy Sieńko. Od 22 czerwca ich miejsca zajmują urzędniczka Anna Walicka-Dąbrowska, radczyni prawna Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, ginekolog i położnik.

Zmiany personalne dotknęły też stołeczny ratusz. Ze swoich stanowisk zrezygnowały wiceprezydentki Aldona Machnowska-Góra i Renata Kaznowska, która odpowiadała za ochronę zdrowia.