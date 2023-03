Multikino sprzedało deweloperowi prawo do działki ze swoim najstarszym kinem w Warszawie

W środę, 8 marca, Multikino S.A. podpisało umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do działki u zbiegu alei Komisji Edukacji Narodowej i ulicy Indiry Gandhi w Warszawie. Jak poinformowano, kupującym jest spółka GH Development. Multipleks na Ursynowie będzie jeszcze działał co najmniej 18 miesięcy.

"Zgodnie z podpisaną w dacie sprzedaży umową najmu, kino Multikino Ursynów będzie prowadzić działalność w niezmienionym kształcie przez okres co najmniej 18 kolejnych miesięcy, oferując widzom bogaty repertuar i kompleksową ofertę sieci Multikino" - zapewniono.

Działka zyskała na wartości

Spółka podkreśliła też, że środki ze sprzedaży zostaną w znacznej mierze przeznaczone na spłatę dodatkowego zadłużenia, które umożliwiło funkcjonowanie i utrzymanie zatrudnienia w okresie pandemii i związanych z nią długotrwałych ograniczeń działalności. "Branża kinowa była jedną z najbardziej dotkniętych przez pandemię Covid-19, kina pozostawały zamknięte przez okres 40 tygodni, a podmioty kinowe nie będące MSP, w tym m. in. Multikino S.A., były wyłączone z programu pomocowego PFR oraz PISF. W rezultacie, w ciągu trzech lat od końca roku finansowego zakończonego 30 listopada 2019 roku, zadłużenie Multikino S.A. wobec podmiotów powiązanych wzrosło o przeszło 100 milionów złotych" - wyliczono.

Nie planują sprzedaży innych działek

Finalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości i spłata części pożyczek ma się - w ocenie Multikina - przyczynić do poprawy wskaźników bilansowych spółki. "Multikino nie prowadzi działań mających doprowadzić do sprzedaży innych działek, których jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym i skupia się na bieżącej działalności operacyjnej oraz odbudowie frekwencji kinowej, a także na prowadzeniu dialogu z Wynajmującymi, aby wspólnie doprowadzić do optymalizacji funkcjonowania obiektów kinowych w zmienionych realiach gospodarczych" - zapewniono.